台電：願向黃珊珊說明松湖變電所無電磁波與輻射疑慮

台北市副市長黃珊珊指松湖變電所一事「被台電愚弄」，台電昨天（18日）說明，即使地上型變電所，也是室內型變電所，採取鋼筋混凝土結構及絕緣設計，各國皆然，也不會有電磁波及輻射疑慮，希望社會大眾無需恐懼，且松湖變電所已改為地下型設計，並委託學術單位科學研究，同樣無電磁波疑慮，「黃副市長是高知識份子，應不會有這樣的誤解」，台電也願意持續溝通說明。

台電指出，台北市本身沒有電廠，只能依賴外地送電，目前北市東區的用電，也同樣是依賴目前已經滿載的新北汐止超高壓變電所供應。缺乏超高壓變電所的台北市，就像水庫有水，但是水管口徑不夠大，導致無法足量供水。20年來無法推動，導致現在只能靠臨時措施應急，台電感謝柯文哲深具科學精神，已表達只要台電本於電力專業說明，就會支持松湖變電所的態度。

此外，有關黃珊珊認為台電兩手一攤、人間蒸發一事，台電也說明，台電為履行供電義務全力，不可能人間蒸發，但也需要地方政府協助。台電為回應地方民意，2016年都審會後，台電拜會柯市長，並依照市長建議，該怎麼做就怎麼做，回歸科學方法、加強民眾溝通。因此，經濟部也就松湖變電所興建案組成工作小組，2018年將變電所朝地下化規劃，並於2019年提案，將松湖調整為全地下化變電所，以利地上層可以規劃為親民公共設施。

台電強調，如柯市長所說，面對問題是解決問題的第一步，從2016年都審會到2019年提案調整為新方案的期間，台電辦理了超過上百場次小型分眾溝通、包括議員、里長、在地協會等，部分結合變電所參訪，化解民眾對電磁波的疑慮。同時，台電也持續進行相關電纜洞道工程，預計今年底全線貫通，若能取得松湖建照許可，就可以立刻動工興建變電所，以利早日完工，滿足北市用電需求。