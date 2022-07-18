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新北廉政行銷創意玩很大 「友廉劇場」現正熱映中
為以不同面貌宣導「政風」，新北工務局和政風處聯合製作，推出首部微電影「友廉劇場」，政風處長王文信帶領充滿陽光朝氣的政風團隊共同演出，並邀請新北地檢署檢察官楊唯宏友情客串，檢廉同台飆戲，不僅「反貪腐」，還要「倡廉能」。
工務局政風室表示，為杜絕過去「收錢有罪，送錢沒罪」的紅包文化，增訂貪污治罪條例「不違背職務行賄罪」，今年透過廉政問卷調查發現，1512位受訪廠商業者中，約二成五的受訪者不知道該項刑責；其中以青壯年者不知道的比例較其他年齡層者高。
因此，實有再加強宣導的必要，以避免民眾因不諳法規而誤觸法網。另一方面，除了送紅包、珠寶、黃金或高爾夫球會員證等財物外，像是免除債務、設定債權、設宴款待或給予不勞而獲的「乾股」等不正利益，也是可能會有觸法的風險。
工務局說明，「友廉劇場」由工務局政風室原創故事劇本「都是鑽石惹的禍」，敍說陽光市公安組長執行會勘時，發現店家未經申請許可設置廣告招牌，組長明白告知店家老闆娘廣告招牌違規，要求依建築法予以改善。未料老闆娘誤認遭刁難，竟起心動念行賄組長，希望大事化小、小事化無；正當組長禁不住誘惑時，卻遭埋伏的廉政官突擊逮捕，陷入牢獄之災。
工務局政風室表示，期許透過影片加強宣導公務員秉持「廉」潔初衷，打造「友」善宜居城市，影片現正在「工程圖輯隊-新北工務局-YouTube」頻道熱映中。
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