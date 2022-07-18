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國道掉落輪胎砸傷汐止清潔隊員 地方盼延伸防護網

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區清潔隊資源回收場在國道、貨櫃專用道橋下，清潔隊員遭輪胎掉落砸傷的意外，新北市議員張錦豪要求將上方國道及貨櫃專用道的防護網再延伸，以免類似意外再發生。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區清潔隊資源回收場在國道、貨櫃專用道橋下，清潔隊員遭輪胎掉落砸傷的意外，新北市議員張錦豪要求將上方國道及貨櫃專用道的防護網再延伸，以免類似意外再發生。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區清潔隊在長江街的資源回收場，發生了一起清潔隊員遭上方國道行經的貨櫃車輪胎掉落砸傷的意外，所以，新北市議員張錦豪也反應相關單位改善，要求將上方國道及貨櫃專用道的防護網再延伸，以免類似意外再發生。

江北里長謝祚敏說，資源回收場在國道、貨櫃專用道橋下，清潔隊員在下面工作非常危險，好幾年前發生火燒車意外，火球掉下來砸死人的意外，最近則是輪胎砸下來真的很危險，希望議員幫忙兩側再加裝防護網，讓清潔隊人員在這裡工作有安全感，不然，上方就好像無形的炸彈，不知道何時會再有東西從天而降。

新北市議員張錦豪表示，在上個月發生高速公路匝道掉落物砸傷底下清潔隊人員，導致清潔隊員送醫現在還在復健中，經調查在大約十年前也有高速公路火燒車掉落物不幸的燒傷了一樣在底下工作的清潔隊員，所以，請市府養工處將防護網延伸。

張錦豪指出，因為上方的大貨車非常的多，高度又高，現在還是不時都有東西掉下來，不管是垃圾或是雜物，這次就是因為車子故障掉落一顆大型的輪胎，砸傷底下的清潔隊員，所以，請養工處延伸施作防護網並且評估是不是能夠做加高的防護網，讓清潔隊員有比較安全的工作環境。

新北 汐止

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