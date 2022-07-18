影／新北公布「十大河海趴」系列活動 麋先生領銜開唱

新北市府今公布「十大河海趴」系列活動，7月到10月將辦包括河海音樂等活動，河海音樂季8月連4個周末在淡水漁人碼頭、新北大都會公園登場開唱，首周有小清新魏嘉瑩與第25屆金曲獎最佳樂團獎得主麋先生。

新北市副市長謝政達表示，隨著夏季出遊旺季的到來，新北市府將串連交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處及福容大飯店福隆，祭出青春山海線夏日河海趴，從7月到10月的十大系列活動，讓大家嗨FUN夏天。

謝政達指出，十大系列活動包括有觀光旅遊局「新北市河海音樂季」獨立音樂表演，農業局「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」的夜間水舞、「北海夜金閃閃─北海潮與火」的藝術推廣以及貢寮和美漁港、馬崗漁港的生態活動，文化局「新北南島文化節」的市集及草地活動，城鄉發展局「石門海灣新城社區完工活動」的周末市集及光雕表演，北海岸及觀音山國家風景區管理處「中角灣衝浪體驗及金山蹦火漁業文化展」，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處「福隆生活節」，以及福容大飯店「福隆國際沙雕藝術季」，帶大家一路享有陽光、海風、美食及音樂的饗宴。

新北市觀旅局表示，「新北市河海音樂季」會有兩大主場「淡水漁人舞台」、「新北大都會舞台」從8月起連續四個周末登場，不間斷開唱，從8月6日至8月21日連續三個周末邀請30個樂團與歌手開唱。

觀旅局指出，本屆卡司橫跨不同世代卻又各具風格，首周即有經典搖滾兩大天團的八十八顆芭樂籽與1976及魏嘉瑩與樂團麋先生；第二周有第14屆貢寮國際海洋音樂祭海洋之星的丘與樂及感動人心的指標性獨立樂團滅火器；第三周則有獨特原住民的感情濃度的MAFANA，同時也是第18屆海洋大賞冠軍得主，最後則是有著金曲獎最強新人頭銜的持修壓軸演出。活動內容眾多，希望能帶著民眾一起享受快樂暑假，度過炎夏。