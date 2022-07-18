配合豐年祭捏黏土動物 汐止原住民長輩憶童趣

汐止區位在樟樹地區一帶的原住民朋友不少，而在地的部落文化健康站每天都開辦不同課程，讓長輩動一動，這個星期一是以超輕黏土為素材，配合即將到來的豐年祭，讓長輩發揮創意用超輕土捏出各式各樣的動物或是獵物，讓他們在手指上作創意。

汐止區部落文化健康站照顧服務員黃瑋瑤表示，幾乎每天都會上課，原則上星期一都是比較偏文化類的課程，最近的週期都是在上豐年季節的課程，今(18)日的課程是用超輕土去做，比如做早期山類的動物，因為早期豐年祭會有打獵的習俗，所以，上週是做文化的介紹，這週則是利用超輕土去做獵物或是動物，其實也沒有侷限，都是讓長輩自己想做什麼動物都可以，在課程中有帶入延緩失能的課程，讓長輩運用手指去做運動。

位在汐止樟樹地區的汐止部落文化健康站，這個星期帶著長輩用最近流行的素材超輕土，動動手指捏出造型，有長輩以夏天蔬果為主題，也有長輩說，這次將小時候在家鄉花蓮東海岸常看到的海洋動物，利用手邊的超輕土做出來，感覺得有趣。

課程中發現長輩們手好巧，有藝術天分也很有創意，喜歡貓但是卻捏出可愛感十足的hollokitty，不然，就是捏出一整組的海洋生物，而陸地動物也好多元，透過活動除了可以憶童年，也讓長輩做手指運動更健康。