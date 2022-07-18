中角灣木棧步道遭皮卡重壓 居民：匪夷所思
金山區中角灣是新北市著名的衝浪勝地，上週就有民眾發現有一台皮卡車往自行車木棧步道開去，駕駛還回嗆『兇什麼』，對於這樣的行為，當地居民也直說，停車場就是單一出入口，導航上根本沒有自行車道，實在讓人匪夷所思。
民眾傅先生說，中角灣停車是收費停車場，但這輛車沒有停車還直直的往自行車道開去，有人向駕駛勸導，還被駕駛回嗆『兇什麼』，壓壞木棧道還這麼兇。
民眾拍下好幾張照片，可以見到這輛皮卡車的車身完全與自行車道等寬，來到彎道處就剛好卡住，而下方的木棧道就這樣被駕駛給壓壞，而事後警方依循車牌找到駕駛，他供稱當天是因為有朋友車輛被卡在沙灘上，他要前往救援，跟著導航指示才不慎開上木棧道，並非有意闖入進行破壞。
萬壽里長朱陳旺指出，其實中角灣不時就是有駕駛仗著自己的車是四輪傳動，開上沙灘結果卡住，造成救援駕駛壓壞木棧道的行為，但也質疑導航上根本沒有自行車道，駕駛是怎麼開上木棧道？而通報維管單位北觀處，北觀處將會對車主依發展觀光條例裁罰一萬元，並且日後也會增加巡查頻率，避免木棧道毀損情事再度發生。
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