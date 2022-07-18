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小旅行吸引人潮 貢寮福連里仍連六年環境五星級

觀天下／ 記者李嘉文／貢寮報導
貢寮區福連里發展一日小旅行有著非常棒的成績，而里內依然保持著環境的整潔，迄今已經連續6年拿到里環境認證五星級肯定。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區福連里發展一日小旅行有著非常棒的成績，而里內依然保持著環境的整潔，迄今已經連續6年拿到里環境認證五星級肯定。 圖／觀天下有線電視提供

漁村文化逐漸沒落，貢寮區福連里致力於環境美化，近年來發展一日小旅行有著非常棒的成績，吸引許多民眾前來體驗漁村氛圍，而里內依然保持著環境的整潔，迄今已經連續6年拿到里環境認證五星級肯定。

福連里長吳文益表示，假日里內遊客眾多，在志工的努力之下，每2個小時巡視一次，廁所依舊保持乾淨，每個星期一，在遊客離開之後，39位的志工群都會發動里內的清掃和消毒，保持里內的乾淨和安全。

貢寮區長鍾耀磊表示，福連里在巷道清潔、環境景觀和綠美化方面都做得非常好，是五星級認證的里，希望里內環境更加美好，吸引更多遊客前來卯澳、馬崗來走走逛逛。

今天福連里也舉辦環保宣導活動，要讓里內民眾更加了解生活知識，也讓長者一起出來走走活動筋骨，彼此互相聊天不無聊，也希望正確環保觀念的傳輸，讓里內環境越來越好，帶來更多的遊客及商機。

貢寮

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