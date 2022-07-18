「台北通APP」又扯個資疑慮 議員批：低級錯誤

台北市長柯文哲力推「台北通APP」，台北市議員陳怡君今指出，只要在台北通APP輸入水號就可以得知他人地址，而且輸入任何人的車號就可以知道車主還有多少停車費未繳清，若是被犯罪集團或有心人士盜取個資，用來進行詐騙，恐將成為治安缺口，而且全民都有可能是受害者。

陳怡君說，台北通APP內建的繳費功能，只要輸入水號便可查知他戶還剩多少欠費，但恐怖的是地址也跟著曝光，以她的服務處地址為例，輸入水號後顯示地址「＊北市＊同區＊慶＊路三段295巷6號一樓」，這樣的遮蔽形同虛設；更離譜的是，陳怡君服務處流水號修改一個號碼，就可以亂窺視其他住戶近三年的用水狀況。

陳怡君表示，台北通的第一道漏洞，是無需進行任何驗證關卡便可進入查詢，以資安的角度不管再怎麼圖方便，至少也要做到初步驗證用戶的身份，而第二道漏洞是地址的去識別化只做半套，她直呼這樣的設計簡直不可思議，根本是「打開台北通，全民查水表」。

另外，陳怡君表示，不只水費的繳費功能有個資漏洞，停車費也存在類似的問題，只要輸入大街小巷任何一台車的車牌號碼，就可以知道車主有幾筆尚未繳納，金額款項是多少，甚至連停車的日期日間、幾點到幾點都統統曝光。

陳怡君認為，市府廣推台北通APP，卻未善盡固守資安的責任，要求儘速改善相關漏洞，除了在APP必要處設置身分驗證關卡之外，個資的去識別化也應該更嚴謹，「越低級的錯誤會產生越大傷害」，此外也應該徹查其他APP如悠遊付是否也有相同問題，還給市民一個安心的上網空間。

資訊局長呂新科表示，台北通入口介接到各局處發展好的系統，介接資料來源有疑義，將個別討論。而使用者進入台北通已經過台北通驗證，查閱紀錄可以追蹤，個資露出結構會再檢討。另外，通常不會幫別人的車子繳費，也沒有額外資料的洩漏。

資訊局補充，因為水費繳費和房屋註冊者可能不同，資料遮蔽則是水處傳來的資料，會再和水處討論。水處則回應，地址部分會再改進。