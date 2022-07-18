三芝好巢籃球賽開打 跨區、跨縣市組隊參加

三芝區的好巢社區兒少福利推廣協會與市議員陳偉杰攜手舉辦籃球邀請賽，在最受青少年喜愛的斯伯丁籃球場開賽，由市議員陳偉杰進行開球儀式後比賽開始，這次報名相當踴躍，還有跨區、跨縣市的隊伍像是新店高中、宜蘭慧燈中學等都前來報名參加。

新北市議員陳偉杰說，很感謝三芝好巢一直一來都相當重視在地青少年的身心發展，這次特別在斯伯丁籃球場舉辦邀請賽，希望讓兒少透過良好的休閒運動，在課餘有一個健康的目標去追尋，也很感謝贊助廠商贊助禮品，一起關懷兒少。

新北市好巢社區兒少福利推廣協會社工督導林詩潔表示，三芝好巢的斯伯丁公益籃球邀請賽，選手們在三芝相當新穎的斯伯丁球場上馳騁、拼搏，就是為了贏得比賽的勝利，而好巢社區兒少福利推廣協會原本是希望能夠邀請三芝區的兒少參加，沒想到報名相當踴躍，還有跨區、跨縣市的隊伍像是新店高中、宜蘭慧燈中學等都前來報名參加。

三芝好巢的這場籃球邀請賽，不只是讓兒少有良好的課後休閒，為了幫學生們加油，不少隊伍還有家人都一起來參與，其中最令好巢感動的是三芝的鄉親們在活動當天也都在球場旁駐足，不吝嗇的給每一個比賽隊伍加油打氣，展現三芝民眾的熱請，讓在地兒少對於籃球運動更加的喜愛，打起球來也更加的有自信。