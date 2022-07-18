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台北熊好券2.0何時發？ 北市曝：預計21日公布細節

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市去年推出「台北熊好券」公開抽獎記者會。記者曾吉松／攝影
台北市去年推出「台北熊好券」公開抽獎記者會。記者曾吉松／攝影

北市預計推出「台北熊好券2.0」加碼振興，但細節遲遲未公布，北市議員鍾佩玲今在議會質詢提到，應檢視先前發放的台北熊好券成效，更質疑產發局書面報告數字矛盾、誇大效果。產發局長表示，預計21日公布細節，並預告此次將祭出店家加碼回饋的機制，增加店家參與誘因。

鍾佩玲表示，本來說今天要公布「台北熊好券2.0」細節，如今遲遲未公布。如今應檢視先前發放的台北熊好券成效，在施政時，市長柯文哲拿著產發局所作的書面報告說「熊好券的成效他很滿意」，因為乘數效果有1.72倍，但實際上去年來議會要預算發放熊好券時，書面報告寫乘數效果應該要達2.57倍，如今效果大減，相信絕大部分的議員都覺得有非常大的檢討空間。

鍾佩玲表示，另外，在市府發放給參與熊好券的店家問卷調查內容，不管是民眾或是店家，都只是在最後要求勾選對「熊好券」政策滿意程度，至於滿意什麼、不滿意什麼，根本無從了解問題所在。

鍾佩玲表示，書面報告有許多數字矛盾，85.5%的合作店家對熊好券政策感到滿意，但藝文券竟然有6成5的店家業績零成長，既然效果不好，為什麼店家還會滿意，甚至住宿券合作店家有5成業績成長不到5%，其他票券的店家有7成業績成長不到5%，令她批評書面報告還有誇大效果。

產發局長林崇傑表示，因涉及跨局處細節，仍在討論中，預計21日公布「台北熊好券2.0」細節。至於如何提升店家的合作意願，產發局表示，去年各局處針對每個券種都有做出反應，今年要推出的熊好券，會再祭出店家加碼回饋的機制，增加店家參與誘因。

北市 住宿券 柯文哲 熊好券

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