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樹林民生公園天幕籃球場今啟用 侯友宜：年底還有9座

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北樹林民生公園的天幕籃球運動場今日啟用，新北市長侯友宜今天到場揭幕。記者劉懿萱／攝影
新北樹林民生公園的天幕籃球運動場今日啟用，新北市長侯友宜今天到場揭幕。記者劉懿萱／攝影

新北樹林民生公園的天幕籃球運動場今日啟用，新北市長侯友宜到場揭幕說，上任3年多，蓋了36處的運動據點、22座天幕籃球場、14座運動中心，年底還有9座運動天幕及小型運動中心將完成，未來周邊保安攤集區整體改善後，也能帶動地方發展。

侯友宜說，公園及綠地的改善一直是市府努力的施政方針，在區公所團隊不斷努力下，將原本露天的籃球場新設寬敞的天幕及亮麗的地坪，提供給市民朋友全天候的運動休閒場地，不用再擔心下雨沒地方打球的窘境，未來周邊保安攤集區整體改善後，也可以帶動地區的繁榮，為當地的特色景點。

樹林區長王坤南說，民生公園占地約4349平方公尺，早年板橋區崑崙公園以沙崙大排為界，分屬兩個行政區域，經由新北市政府及地方民代多方協調，將兩個各自獨立的公園整併，增加更多可利用的空間，同時設置露天籃球場與表演廣場。

王坤南補充，這次建工程案總經費約1800萬，向爭取中央體育署及新北市府的補助款，工程從去年12月開工，並於今年6月完工，讓居民朋友可以不再受天氣影響，盡情的享受運動所帶來的快樂。

新北樹林民生公園有天幕籃球運動場，讓居民朋友可以不再受天氣影響，盡情的享受運動所帶來的快樂。記者劉懿萱／攝影
新北樹林民生公園有天幕籃球運動場，讓居民朋友可以不再受天氣影響，盡情的享受運動所帶來的快樂。記者劉懿萱／攝影
新北樹林民生公園的天幕籃球運動場今日啟用。記者劉懿萱／攝影
新北樹林民生公園的天幕籃球運動場今日啟用。記者劉懿萱／攝影

新北市長 侯友宜

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