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北市周四宣布再發熊好券 議員要求改善零收券率

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市產發局長林崇傑今天表示，台北市政府預計21日本周四宣布新一波振興方案。記者林麗玉／攝影
北市產發局長林崇傑今天表示，台北市政府預計21日本周四宣布新一波振興方案。記者林麗玉／攝影

北市政府預計21日本周四宣布新一波振興方案，將再發熊好券。不過議員黃郁芬質疑，去年熊好券成效市府大內宣，對外稱整體使用率高達95.9％，但其實許多店家零收券，市集券參與店家零收券率高達4成8、藝文券39.9%、饗購券也有27.3％，不算理想。北市府允諾，新一波熊好券將透過手段，想辦法讓民眾使用分流。

台北市議員黃郁芬今天在議會財建部門質疑，北市府將再推出熊好券振興，但前一波發放有三大隱憂，小商家根本無感，因為收到熊好券的多是大企業、連鎖商家，以市集及藝文券為例，都券最多的店家王竟是誠品，但慘澹經營的小商家卻是收不到券、苦哈哈。

北市發展局長林崇傑表示，北市府預計21日將宣布新一波振興方案，會針對去年熊好券的發放狀況、回收結果調整，今年會想辦法引導，讓民眾到非連鎖店消費，會用一些手段想辦法讓券分流。

林崇傑說，以市集券為例，新一波熊好券會分類，民眾抽到券就會分配有些到市場、有些到夜市消費，發券時就會平均分配出去。

黃郁芬說，疫情衝擊店家經濟，台北市許多店家都相當願意配合熊好券政策，但許多店家響應，卻最終卻收不到任何一張券，根本沒被振興到，甚至北市府委託台經院調查成效，市集券難用的原因，發現是因攤商有現金流壓力，還有店家有數位落差狀況。甚至真正需要被振興的第一線店家，許多根本都沒有收到券，根本無法發揮原本預期效益。

議員也調查前一波熊好券的店家收券率，結果發現許多店家根本零收券，其中以市集券店家零收券率高達48%、藝文券零收券率39.9%、饗購券店家零收券率也有27.3％。

黃郁芬質疑，前一波熊好券規畫欠周「大企業收券笑嘻嘻，小商家依舊苦哈哈」；另外，市府先前舉辦熊好券收券店家王，市府再度給予獎勵金，結果得獎的都是連鎖大企業，以市集及藝文券為例，收券第一名竟是誠品，原本資源就不多的小店家，在整個獎勵機制中「被消失」，對小商家來說，還是苦哈哈。

議員點出前一波熊好券三大隱憂，還有收券高度集中，多集中在連鎖店家，高達三成店家沒有感覺熊好券帶動商機、更有高達七成藝文店家無感。

議員要求市府應針對前一波未因熊好券提升業績的店家，提出改善方案；另外，檢討市府加碼熊好券收券王的獎勵方案，以免淪為大者恆大、弱者恆弱，連鎖大型店家重複獎勵；並研議熊好券之外的振興方式，

林崇傑允諾，新一波熊好券會想辦法引導民眾多到非連鎖店家消費，至於北市府本周四召開振興方案記者會外，產發局去年也已編列預算，針對市場商圈都有振興加碼，從上月開始啟動。市府表示，新一波熊好券將增加至7大類別，希望能照顧到小商家。

北市 黃郁芬 誠品

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