北大學勤小作所開幕 侯友宜體驗手作禮盒「出狀況」

為讓身心障礙者在地就養及樂活，新北今在北大特區設置市內第32家小作所「北大學勤小作所」，讓身障者能在地得到照顧，當中有許多作業訓練活動，如製作咖啡禮盒組裝等手工藝及清潔打掃等，讓身障者未來能在社會中立足，融入社會同時也幫助家庭減輕負擔。

侯友宜表示，近年續推共構社福設施宅，盼透過各項資源集中運用與結合，在社區中就近提供多元照顧，這次民間企業回饋公益設施空間共有2層，社會局於2樓設置身心障礙者小作所，可服務20位身心障礙者；勞工局未來將於1樓及2樓部分空間設置身心障礙者庇護工場。

侯友宜表示「這些天使給予我們責任」，新北在身心障礙者照護上面投入最多資源與最高比例，設法為天使們減少更多困難與挑戰，像一般輔導中，老師與身心障礙者比例為1比12，新北則為1比6，透過無微不至的照顧給予更多培訓，看到身障者們也熟能生巧，能在社會中立足。

天主教台北總教區總主教鍾安住提到「如何讓上帝微笑？」其實很簡單，讓一些弱勢或身障者微笑，上帝也會微笑，因此也透過陪伴，讓身障者充滿希望與微笑，所以小作所很重要的工作就是交給身障者謀生能力，在老師帶領下也能工作與收入，這是一個非常好的事情。

社會局說明，「北大學勤小作所」委託天主教光仁社會福利基金會辦理，是新北第32家小作所，設籍新北市15歲以上至64歲領有身心障礙證明、具生活自理能力者皆能參與，每周一至周五提供作業活動，如咖啡禮盒組裝、杯墊車縫、清潔打掃等，以及社區適應、文康休閒等課程。

社會局長張錦麗表示，新北積極建構在地福利資源網，活化運用公有場地與公益回饋空間，結合民間團體專業服務，提供障礙者在地化社區照顧，現有32家小作所共可服務615位身心障礙者，截至6月底已累積服務689人。社會局補充，五股年底將再增1家小作所及1家社區居住家園。