快訊

曝15檔金融股地板價 專家建議這樣買：領股息也賺價差

哥吉拉公仔釀婚姻危機 網列5大「不能碰」原因：有感情了

健美、彩妝跟國家發展有關？ 台大國發所論文包山包海

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜行動治理到樹林 議員連問「要不要競選連任」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午至樹林區公所與里長進行座談。圖／新北民政局提供
新北市長侯友宜今上午至樹林區公所與里長進行座談。圖／新北民政局提供

新北市長侯友宜今日赴樹林區公所與里長座談，會中議員針對樹林萬大線、樹林行政園區等進度，要求加快腳步。無黨籍議員陳世榮會中也直問侯，是否要競選連任，並說希望侯連任，不然這些案子都要重提。

侯友宜今上午至樹林區公所與里長座談，樹林區長王坤南先報告市政成果，包括佳德路闢建工程完成、鹿角溪公園及景觀萬坪公園等5座共融遊戲場、樹林生命紀念館相繼完工啟用。另外樹林東昇圖書館都更案，也正在辦理中，預計年底完成鄰地私地整合，將增加公共托老中心。

會中陳世榮提到，樹林很多建設包括樹林行政園區、捷運等，希望市府速度要加快，要加速才能縮小城鄉差距，陳世榮還直問侯要不要連任，並說「希望市長連任啦，不要這些都要重提一次。」

民進黨議員廖宜琨則針對樹林萬大線指出，因預算不足前面已經流標三次，後採取減項、分段發包，上次流標後再追加預算後第一次招標，因要三間廠商投標比價，但只來一間廠商流標，這次開標因金額不變只有一間投標也能得標，7月26日開標後應該就能標出去了，希望市府動作加快，侯則說今年有望標出樹林萬大線。

北園里長王仲卿建議柑園二橋上游興建攔水壩案，水利局表示，水環境整體空間發展藍圖規畫案目前已完成期中報告初稿作業，預計於今年底完成藍圖規畫後，倘決議納入柑園二橋水域營造計畫，將依計畫內容向中央爭取經費辦理後續規畫事宜。

西園里長陳振彥則提案，西園市民活動中心拆除重建，王坤南則說已先完成用地取得、變更編定事宜及工程基本設計，因基地涉及農田水利會之渠道，目前正進行細部設計及溝渠遷移事宜。

民政局長柯慶忠表示，自民國108年市長行動治理座談會以來，樹林區里長反映案件共108件，至今已解除列管106件，執行達成率98%，市府努力協助里長解決問題，以實際行動證明下里的意義與價值。

新北市長侯友宜今上午至樹林區公所與里長進行座談。圖／新北民政局提供
新北市長侯友宜今上午至樹林區公所與里長進行座談。圖／新北民政局提供

新北市長 萬大線 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜與議員參選人拍競選照 林佳龍26日開拍

恩恩爸批真相未明就辦法會很諷刺 侯友宜：盼逝者安息

直攻侯友宜 林佳龍：上任後第一件事公布恩恩案資料

新北1427確診亡 侯友宜參加祈福法會眼眶泛淚光

相關新聞

北流人事異動 呂聖斐因健康因素今起辭執行長

台北流行音樂中心執行長職務今傳出異動，執行長呂聖斐因健康因素今起辭任，北流表示，將先由董事長黃韻玲暫代執行長一職，同步多...

北大學勤小作所開幕 侯友宜體驗手作禮盒「出狀況」

為讓身心障礙者在地就養及樂活，新北今在北大特區設置市內第32家小作所「北大學勤小作所」，讓身障者能在地得到照顧，當中有許...

侯友宜行動治理到樹林 議員連問「要不要競選連任」

新北市長侯友宜今日赴樹林區公所與里長座談，會中議員針對樹林萬大線、樹林行政園區等進度，要求加快腳步。無黨籍議員陳世榮會中...

新北市勞工大學開課囉 明日開放線上報名

「新北市勞工大學」新學期將於7月19日起至8月29日止開放報名，凡設籍、工作地或居住地在新北市的勞工朋友均可至「新北勞動...

北大特區下雨一淹影響通行 源頭排水分流改善工程完工

北大特區排水區涵蓋周邊農業區，過去碰上強降雨時常排水不及，發生淹水。新北水利局表示，發現道路側溝與下水道高程相近，因此規...

民代辦籃球夏令營 推廣運動讓孩子暑假不無聊

新北市議員王威元盼推廣籃球運動，舉辦第三屆「超人把拔 陪你放暑假」籃球夏令營。為了讓小朋友有機會從小接觸籃球，提升基礎籃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。