侯友宜行動治理到樹林 議員連問「要不要競選連任」

新北市長侯友宜今日赴樹林區公所與里長座談，會中議員針對樹林萬大線、樹林行政園區等進度，要求加快腳步。無黨籍議員陳世榮會中也直問侯，是否要競選連任，並說希望侯連任，不然這些案子都要重提。

侯友宜今上午至樹林區公所與里長座談，樹林區長王坤南先報告市政成果，包括佳德路闢建工程完成、鹿角溪公園及景觀萬坪公園等5座共融遊戲場、樹林生命紀念館相繼完工啟用。另外樹林東昇圖書館都更案，也正在辦理中，預計年底完成鄰地私地整合，將增加公共托老中心。

會中陳世榮提到，樹林很多建設包括樹林行政園區、捷運等，希望市府速度要加快，要加速才能縮小城鄉差距，陳世榮還直問侯要不要連任，並說「希望市長連任啦，不要這些都要重提一次。」

民進黨議員廖宜琨則針對樹林萬大線指出，因預算不足前面已經流標三次，後採取減項、分段發包，上次流標後再追加預算後第一次招標，因要三間廠商投標比價，但只來一間廠商流標，這次開標因金額不變只有一間投標也能得標，7月26日開標後應該就能標出去了，希望市府動作加快，侯則說今年有望標出樹林萬大線。

北園里長王仲卿建議柑園二橋上游興建攔水壩案，水利局表示，水環境整體空間發展藍圖規畫案目前已完成期中報告初稿作業，預計於今年底完成藍圖規畫後，倘決議納入柑園二橋水域營造計畫，將依計畫內容向中央爭取經費辦理後續規畫事宜。

西園里長陳振彥則提案，西園市民活動中心拆除重建，王坤南則說已先完成用地取得、變更編定事宜及工程基本設計，因基地涉及農田水利會之渠道，目前正進行細部設計及溝渠遷移事宜。