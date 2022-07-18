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北流人事異動 呂聖斐因健康因素今起辭執行長

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北流行音樂中心。本報資料照片
台北流行音樂中心。本報資料照片

台北流行音樂中心執行長職務今傳出異動，執行長呂聖斐因健康因素今起辭任，北流表示，將先由董事長黃韻玲暫代執行長一職，同步多方尋覓適任人選。

北流表示，呂聖斐為資深音樂人，自2020年10月受董事長黃韻玲所託接下北流執行長一職，期間致力於表演廳及文化館穩定營運，並積極推動產業區招商開拓，對外在產官學跨單位協作與溝通上盡心盡力，透過自身專業，於產業連結、人才培育貢獻所能。

北流表示，呂聖斐對同仁亦師亦友，帶領內部執行業務宗旨，且不忘鼓勵同仁尋找自我價值，將北流打造成音樂人的交流平台，讓北流不只是場館，更是一個背負使命協助台灣流行音樂產業發光發熱的重鎮。

北流表示，對於呂聖斐近兩年的貢獻，北流深表感謝，並給予最誠摯的祝福、祝平安健康。而考量各部門運作及協作皆已步上軌道，後續將先由董事長黃韻玲暫代執行長一職，同步多方尋覓適任人選。北流會持續推動產業，期望每個喜愛音樂的朋友能不吝給予支持與指教。

2020年北流聘資深音樂人呂聖斐出任執行長，呂聖斐為華語歌曲資深詞曲創作人、製作人和音樂總監，曾獲「第25屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人」、「第8屆金音獎最佳樂手獎」、「第45屆金馬獎最佳原創電影音樂」等殊榮，音樂才華及作品備受肯定。

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