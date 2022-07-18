新北市勞工大學開課囉 明日開放線上報名

「新北市勞工大學」新學期將於7月19日起至8月29日止開放報名，凡設籍、工作地或居住地在新北市的勞工朋友均可至「新北勞動雲/勞工大學」網頁報名選課，另還有「選課指南」專區及「快速攻略」讓您快速瀏覽最新課程及選課流程等資訊。

勞工局長陳瑞嘉表示，正確的勞動知識，就是職場最佳防護力。勞工大學致力建構勞動知能及提升職業技能兩大核心課程，例如勞大開設了勞基法、勞工保險、勞資爭議調解、勞工職業災害保險及保護法、職場法律、職場口語表達等勞工必備的勞動知識課程。

陳瑞嘉說，除此之外學校還有電腦資訊、製圖設計、英日韓語、越南語、會計等職能課程可供選擇。

陳瑞嘉表示，勞大有提供學費優惠方案，如選修職能課程搭配勞教課程可獲得學分費半價優惠，另修習勞教課程僅須繳保證金，期滿符合規定者亦可退還保證金，等於免費修習一門學校沒教的課程。

勞工局指出，新學期將於9月5日起正式上課，課程精彩豐富，值得用18周來充實自我、創造自身價值，勞工大學在五股、三重、板橋致理科大、中和華夏科大、土城新北高工、板橋社大瑞芳等地設有6個校區提供就近前往學習，歡迎一同加入勞大的行列。