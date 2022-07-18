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北大特區下雨一淹影響通行 源頭排水分流改善工程完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
北大特區大學路去年8月20日下雨積水情形，影響民眾用路安全。圖／新北水利局提供
北大特區大學路去年8月20日下雨積水情形，影響民眾用路安全。圖／新北水利局提供

北大特區排水區涵蓋周邊農業區，過去碰上強降雨時常排水不及，發生淹水。新北水利局表示，發現道路側溝與下水道高程相近，因此規畫工程從源頭分流，讓降雨時雨水分流引至三鶯二橋箱涵處，工程目前已完工，預期再有強降雨或颱風時能，不再會有區域排水不及情況。

橫跨三峽及樹林區的北大特區因重畫區規畫較早，集水區涵蓋北大特區及周邊農業區，主要排水幹線為區內學勤路及大學路排水系統，除收集區內都市排水外，需一併收集周邊農業灌溉排水，因強降雨排水不及，時常造成積水影響通行安全。

水利局表示，在勘查學勤路、大學路路口時發現，既有周邊道路側溝與下水道高程相近，容易造成積水情形；當地里長也表示，常常因雨下得又大又急，水溝的水來不及排出去而造成積水，雖然大雨減緩後積水立即退去，但仍不勝其擾。

水利局長宋德仁說，為解決北大特區排水問題，工程設計作業於上游隆恩街增設分流系統，藉由源頭分流，減緩降雨時北大特區2處易積淹水區域排水不及情形，分流工程規畫於隆恩街、大學路口增設分流管路，提前將部分雨水分流導引至三鶯二橋箱涵處，以減緩原排水幹線之負荷。

水利局指出，工程在今年3月31日開工，開工前邀集當地民意代表及里民說明工程規畫及排水改善方式，也獲得支持與認同，排水改善工程並已在6月8日如期完工，預期在強降雨或颱風來臨時能發揮分流機制，以保障市民生命財產安全，讓新北市成為安居樂業之友善環境。

為解決北大特區淹水情形，新北水利局規畫從源頭分流工程，盼解決淹水問題。圖／新北水利局提供
為解決北大特區淹水情形，新北水利局規畫從源頭分流工程，盼解決淹水問題。圖／新北水利局提供
為解決北大特區淹水情形，新北水利局規畫從源頭分流工程，目前已如期完工。圖／新北水利局提供
為解決北大特區淹水情形，新北水利局規畫從源頭分流工程，目前已如期完工。圖／新北水利局提供
為解決北大特區淹水情形，新北水利局規畫從源頭分流工程，並於施工前向里民及民意代表說明。圖／新北水利局提供
為解決北大特區淹水情形，新北水利局規畫從源頭分流工程，並於施工前向里民及民意代表說明。圖／新北水利局提供

水利局 雨水

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