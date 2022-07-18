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民代辦籃球夏令營 推廣運動讓孩子暑假不無聊

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市議員王威元盼推廣籃球運動，舉辦第三屆「超人把拔 陪你放暑假」籃球夏令營。示意圖／報系資料照
新北市議員王威元盼推廣籃球運動，舉辦第三屆「超人把拔 陪你放暑假」籃球夏令營。示意圖／報系資料照

新北市議員王威元盼推廣籃球運動，舉辦第三屆「超人把拔 陪你放暑假」籃球夏令營。為了讓小朋友有機會從小接觸籃球，提升基礎籃球實力，王威元邀請小朋友，一起成為籃球好手，讓暑假不無聊，同時也能提倡運動重要性。。

「超人把拔 陪你放暑假」籃球夏令營已連續舉辦2年，深受家長及孩子們的好評，王威元擔任議員期間以來，經常推廣籃球運動，他認為籃球是一項豐富有趣，又充滿挑戰性的球類運動，讓孩子在訓練過程中找到自信，並且在快樂的氛圍中學習籃球。

王威元表示，隨疫情逐漸趨緩，本次籃球夏令營分兩梯次時間進行，11日至15日以及18日至22日，為期五天，目的就是希望能充實孩子們的暑期生活，遠離3C產品。本次活動辦在新北市三重區的光興國小，歡迎蘆洲三重地區的國小生，填寫活動報名表單，免費參加熱血籃球夏令營。

王威元說，他自己也相當喜愛籃球，期盼透過健康的籃球運動，讓孩子們強身健體，提升免疫力，並透過籃球比賽，以球會友，結交新朋友。

夏令營 疫情

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