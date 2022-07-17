消失60年！生態復育再現蹤 淡水公司田溪見日本禿頭鯊

繼新店碧潭堰出現珍貴稀少的日本禿頭鯊後，現在也有民眾在淡水公司田溪發現禿頭鯊，牠在淡水及基隆區域消失近60年，不過民眾也擔心河川下游仍有汙水問題，希望市府重視。新北水利局表示，沿線社區汙水納管率達95%，水資中心也會監測水質，目前狀況良好，並持續幻境營造工程，以利魚類迴游。

台灣原生魚類保育協會前理事長張元宏說明，近年因為新北農業局委由「新北市淡水休閒農業協會」協助清理垃圾魚，志工在過程中竟意外發現2隻珍貴魚種「日本禿頭鯊」；該魚種屬台灣原生，在淡水及基隆北部區域已消失近60年。

張元宏指出，日本禿頭鯊只能生存在乾淨及低溫的水域，原本大量存在台灣河海岸邊，但50年代時北部大量設廠，導致淡水及基隆一帶的禿頭鯊全都消失，如今又在公司田溪能看到，代表生態團體多年的保育有成，極具指標性。

張元宏推估，公司田溪中應該有上百隻日本禿頭鯊，如今快到產季，還是擔心下游區有些社區、工廠仍會不定期排放廢水，影響禿頭鯊生存環境，希望市府能重視並稽查。

水利局回應，公司田溪中下游流經淡海新市鎮後出海，新市鎮社區大樓的生活汙水接入公共下水道比率已達95％，沿線並沒有工廠；淡水水資中心同時也對公司田溪最下游處每季都有做水質監測報告提送環保局，目前水質情況良好。