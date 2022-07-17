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陪伴台北30年世貿陸橋拆除 信義基隆路口視野超開闊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
世貿人行天橋今清晨已全數拆除，基隆路與信義路口視野已呈現開闊天際線。圖／北市新工處提供
世貿人行天橋今清晨已全數拆除，基隆路與信義路口視野已呈現開闊天際線。圖／北市新工處提供

座落於台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋，一直是不少觀光客及攝影愛好者，捕捉台北101、城市車軌的的好地點，但本月15日晚間開始拆除，北市新工處表示，今清晨已卸下橫越基隆路及信義路主梁，僅剩5座小型橋墩將在23日拆除。

1992年7月啟用的世貿人行天橋，陪伴台北市民及外地遊客30個年頭，已在7月12日上午10時先行封閉、15日晚間開始拆除。新工處指出，拆除工程將分3個晚上進行，依序於7月15日拆除樓梯、7月16日拆除基隆路主梁、7月23日拆除剩餘5座小型橋墩，施工時間為夜間11時至隔日6時。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，本次拆除工程均在夜間11時起，先由60名交通指揮人員協助擴大管制周邊交通封閉重大道路淨空施工空間，再由作業人員進場施工；7月15日完成陸橋位於東北隅、西北隅及西南隅等共3座樓梯拆除，並順利於16日清晨6時開放正常通行。

16日晚間加強施工動員，出動2部400噸特大型吊車、2部120噸吊車、作業人員60名，在有限時間內將基隆路及信義路主梁卸下後分割小型節塊，放置於板車後迅速載離工區，並提早於17日清晨5時完成場地清整復舊。目前行經信義路與基隆路口，視野已是開闊晴朗的天際線。

洪辰儒表示，拆橋期間感謝市民體諒施工帶來的不便，但現場仍有5座小型橋墩尚未拆除，預計下周六（7月23日晚間11時至24日清晨6時），以縮小交通管制範圍方式施工，等橋墩拆除後，本市工程即全數完成。

台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋今清晨已全數拆除，剩5座小型橋墩下周六拆。圖／北市新工處提供
台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋今清晨已全數拆除，剩5座小型橋墩下周六拆。圖／北市新工處提供
台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋今清晨已全數拆除，剩5座小型橋墩下周六拆。圖／北市新工處提供
台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋今清晨已全數拆除，剩5座小型橋墩下周六拆。圖／北市新工處提供
台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋今清晨已全數拆除，剩5座小型橋墩下周六拆。圖／北市新工處提供
台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋今清晨已全數拆除，剩5座小型橋墩下周六拆。圖／北市新工處提供
台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋今清晨已全數拆除，剩5座小型橋墩下周六拆。圖／北市新工處提供
台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋今清晨已全數拆除，剩5座小型橋墩下周六拆。圖／北市新工處提供
台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋今清晨已全數拆除，剩5座小型橋墩下周六拆。圖／北市新工處提供
台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋今清晨已全數拆除，剩5座小型橋墩下周六拆。圖／北市新工處提供

北市 台北101

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