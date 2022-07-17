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父親節將至 新北市府推弱勢消費優惠、抽獎

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府推出優惠，只要參加「新北庇護與您歡慶88節」線上展售，消費399元以上就有機會帶走GOGORO VIVA MIX、IPHONE13。圖／新北市勞工局提供
新北市府推出優惠，只要參加「新北庇護與您歡慶88節」線上展售，消費399元以上就有機會帶走GOGORO VIVA MIX、IPHONE13。圖／新北市勞工局提供

父親節將至，新北市勞工局為讓市民在疫情期間能買好禮犒賞爸爸，籌畫在7月18日到8月8日推出「雙重好康」獻禮：第一重是網路四大購物商城「新北庇護與您歡慶88節」線上展售，消費399元以上就有機會帶走GOGORO VIVA MIX、IPHONE13，消費滿888即元贈送驚喜禮一份。第二重好康是免費視障按摩體驗及抽獎活動，讓爸爸紓壓放鬆享好康。

勞工局近年積極推動網路購物，自7月18日至8月8日活動期間在yahoo奇摩、pchome、露天拍賣及蝦皮購物四大購物商城同一工場消費滿399元即送刮刮卡，有機會刮中最夯的GOGORO VIVA MIX、IPHONE13、黃金條塊、家電、禮券等眾多好禮，總獎金高達60萬元；消費滿888元還有驚喜好禮及滿1200元享免運優惠。

勞工局指出，除庇護工場推出好康優惠活動，也邀請市民來視障按摩體驗紓壓放鬆，只要在7月18日至8月8日前往新北市15家視障按摩小棧及5家優良按摩院消費，不限金額，即可免費加按10分鐘，名額有限，每人每天限1次，如果帶爸爸前往放鬆紓壓，還能參加Facebook活動抽4k電視、AirPods pro等好禮。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市庇護工場協助庇護員工就業，無論商品及服務都力求專業及創新，尤其防疫期間線上購物是安心採買的好選擇。歡迎以行動支持身心障礙者就業，想瞭解更多新北勞工局歡慶父親節相關活動及細節，請上「新北勞動雲」查詢及「新北市庇護工場網路商城」四大購物平台選購。

勞工局

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