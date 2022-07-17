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三芝「屋中屋」、土城工廠當賭場 拆除大隊強拆違建

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市三芝區山上一棟農舍，屋主以合法掩護非法方式將原農舍擴大增建鐵皮屋。圖／新北工務局提供
新北市三芝區山上一棟農舍，屋主以合法掩護非法方式將原農舍擴大增建鐵皮屋。圖／新北工務局提供

新北陸續發現有民眾在合法建物做非法違建，三芝有合法農舍被屋主擴大建為「屋中屋」，土城則有違建工廠被拿來做賭場。新北拆除大隊表示，三芝違建農舍遭民眾檢舉後已拆除；土城違建工廠遭警方破獲後，拆除大隊進場強拆完畢，並向屋主收取5萬元拆除費用。

新北市三芝區山上一棟農舍，就有屋主以合法掩護非法方式，將原農舍擴大增建鐵皮屋，形成特殊的屋中屋態樣，被民眾檢舉後，新北拆除大隊派員勘查確認屬違建，並於6月30日強制拆除該屋中屋違建。

拆除大隊表示，該址原有一棟領有68年使用執照合法農舍，屋主利用原有農舍結構向外擴建鐵皮屋違建，違建面積約240餘坪，屋主以為三芝偏遠山區可以神不知鬼不覺的加蓋違建，想不到還是被民眾檢舉。

考量鐵皮違建與原有農舍緊密結合，為避免拆除作業損壞原有農舍結構，故以破壞性較低且較費時的人工方式拆除，但因屋中屋違建非屬「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」規定的5大類20項違章建築場所，致無法向屋主收取拆除費用。

另外，新北土城警分局先前破獲不法民眾以違建工廠掩護作非法職業賭場，並提報市府公安會議決議強制拆除。拆除大隊說明，該違建面積約100坪，屋主雖雇工自行拆除，但進度緩慢，疑似有藉故拖延之嫌。

拆除大隊之後直接進場在一天內即強制拆除完畢，後續並依法向屋主收取約新台幣5萬元拆除費用，雖然該工廠屋主表示不知道承租人將鐵皮屋作為賭場經營，但也只能自嘆租錯人。

工務局表示，「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」自2020年發布迄今已收費超過300萬，後續將持續研議調整強制拆除收費項目，以維護公平正義，並讓新北市成為安居樂業好所在。

新北土城警分局破獲土城永豐路一處鐵皮違建工廠，不法民眾以工廠掩護作非法職業賭場。圖／新北工務局提供
新北土城警分局破獲土城永豐路一處鐵皮違建工廠，不法民眾以工廠掩護作非法職業賭場。圖／新北工務局提供
新北土城警分局破獲土城永豐路一違建工廠被當賭場使用，拆除大隊日前已拆除完畢。圖／新北工務局提供
新北土城警分局破獲土城永豐路一違建工廠被當賭場使用，拆除大隊日前已拆除完畢。圖／新北工務局提供
新北拆除大隊派員強制拆除三芝「屋中屋」違建，並於6月30日拆除完畢。圖／新北工務局提供
新北拆除大隊派員強制拆除三芝「屋中屋」違建，並於6月30日拆除完畢。圖／新北工務局提供

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