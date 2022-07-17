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夏日煙火「穗花棋盤腳」 八里龍米公園夜間絢麗綻放

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
穗花棋盤腳現已陸續在八里龍米河濱公園綻放。圖／新北高灘處提供
穗花棋盤腳現已陸續在八里龍米河濱公園綻放。圖／新北高灘處提供

隨夏季到來，新北河濱不只有眾多活動，不少當季植物花朵也盛開，有夏日煙花之稱的「穗花棋盤腳」，現已陸續在八里龍米河濱公園綻放，花期預計可至7月底左右。新北高灘處指出，穗花棋盤腳的花苞約在晚間7時以後逐漸展開直至午夜，就像煙火般全開盛放璀璨，是夏季晚間的獨特水岸風光。

高灘處說，穗花棋盤腳是台灣國寶級原生種，一串串花絮或長或短如珠簾般懸掛枝頭，花朵每到傍晚才會逐漸伸展，直到午夜時全然綻放垂掛於樹上，有如轉瞬即逝的燦爛煙火，隔日清晨便落花，結束一夜美麗又短暫的生命，而落花後滿布在地上的情景，又自成另一種美。

高灘處代理處長張修銘說，穗花棋盤腳具有一股清新恬淡的特殊花香，常吸引許多蜜蜂、蝴蝶及夜行性蛾類前來授粉，民眾賞花及拍照的同時請留意自身安全，並務必留意勿隨意摘採樹上花朵，讓這「美麗的夏日煙花」能盡情的自然綻放。

高灘處表示，大家一同愛護，讓這片美麗景緻可以保存，也讓自然生態得以永續，而大家在八里龍米河濱公園除能賞花，也可乘著夏日晚風，騎著自行車欣賞沿線水岸風光，並且大啖八里美食好滋味。

穗花棋盤腳具有一股清新恬淡的特殊花香。圖／新北高灘處提供
穗花棋盤腳具有一股清新恬淡的特殊花香。圖／新北高灘處提供
穗花棋盤腳花期預計可至7月底左右，夏日夜晚七點以後會逐漸展開。圖／新北高灘處提供
穗花棋盤腳花期預計可至7月底左右，夏日夜晚七點以後會逐漸展開。圖／新北高灘處提供
一串串花絮或長或短如珠簾般懸掛枝頭，夜幕低垂時燦爛的展開。圖／新北高灘處提供
一串串花絮或長或短如珠簾般懸掛枝頭，夜幕低垂時燦爛的展開。圖／新北高灘處提供
穗花棋盤腳花期預計可至7月底左右，夏日夜晚7時以後會逐漸展開。圖／新北高灘處提供
穗花棋盤腳花期預計可至7月底左右，夏日夜晚7時以後會逐漸展開。圖／新北高灘處提供
穗花棋盤腳為台灣國寶級原生種，又有夏日煙花之稱。圖／新北高灘處提供
穗花棋盤腳為台灣國寶級原生種，又有夏日煙花之稱。圖／新北高灘處提供

八里 新北 賞花

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