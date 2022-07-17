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餐飲業若無環保便當盒 10月起失新北學校、機關大客戶
台灣外食族多，免洗餐具用量也相當驚人，為減少免洗餐具及瓶裝飲料垃圾，新北10月起各級學校、機關將限用免洗餐具、水杯，7月起已先行試辦，計畫輔導40家餐飲業者轉型使用鐵便當盒。未來餐飲業若不能提供環保餐具，將失去學校或市府各機關這個大客戶。
各式美味手搖飲、香噴噴的便當充滿台灣大街小巷，不過每年因此產生的塑膠杯、紙餐盒廢棄物也數量驚人。環保署自今年7月起對免洗飲料杯實施管制，消費者自備飲料杯業者應至少折價5元，違者依廢棄物清理法規定最高處6千元罰鍰。
今年環保署訂定「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，最遲於今年12月31日前實施，新北市環保局為配合政策，提前於7月開始試辦、10月起將正式實施，屆時新北市府各機關、學校，主辦或於其辦公廳舍及校區內辦理的相關會議、訓練及活動時，不得提供免洗餐具、包裝水及免洗飲料杯，應採用環保餐具等替代措施。
新北市400萬人口，過往市府各機關、學校經常舉辦各式社團、聯誼相關活動，動輒數百人參加，期間若跨用餐時段，經常會產生許多免洗餐具廢棄物，未來只要跟市府機關、學校有關活動統統限用環保餐具，若餐飲業者未能提供環保餐具，將失去市府各機關、學校這些大客戶。
新北市環保局表示，因應指引環保餐盒需求量將提升，環保局今年預計輔導餐飲業者40家，轉型使用鐵便當盒等環保餐盒供餐，提供市民更多環保消費選擇。自備飲料杯折5元為法規命令業者必須配合，行政機關減少免洗餐具為作業指引，環保局將持續鼓勵業者響應給予自備環保餐盒民眾優惠。
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