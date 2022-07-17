快訊

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

台中腦麻女大熱天賣十元沙琪瑪…高中師幫推廣 網友心疼：下架支持！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餐飲業若無環保便當盒 10月起失新北學校、機關大客戶

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
10月起新北市各機關學校，若需訂便當，店家必須使用環保便當盒才能接到訂單。記者李定宇／攝影
10月起新北市各機關學校，若需訂便當，店家必須使用環保便當盒才能接到訂單。記者李定宇／攝影

台灣外食族多，免洗餐具用量也相當驚人，為減少免洗餐具及瓶裝飲料垃圾，新北10月起各級學校、機關將限用免洗餐具、水杯，7月起已先行試辦，計畫輔導40家餐飲業者轉型使用鐵便當盒。未來餐飲業若不能提供環保餐具，將失去學校或市府各機關這個大客戶。

各式美味手搖飲、香噴噴的便當充滿台灣大街小巷，不過每年因此產生的塑膠杯、紙餐盒廢棄物也數量驚人。環保署自今年7月起對免洗飲料杯實施管制，消費者自備飲料杯業者應至少折價5元，違者依廢棄物清理法規定最高處6千元罰鍰。

今年環保署訂定「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，最遲於今年12月31日前實施，新北市環保局為配合政策，提前於7月開始試辦、10月起將正式實施，屆時新北市府各機關、學校，主辦或於其辦公廳舍及校區內辦理的相關會議、訓練及活動時，不得提供免洗餐具、包裝水及免洗飲料杯，應採用環保餐具等替代措施。

新北市400萬人口，過往市府各機關、學校經常舉辦各式社團、聯誼相關活動，動輒數百人參加，期間若跨用餐時段，經常會產生許多免洗餐具廢棄物，未來只要跟市府機關、學校有關活動統統限用環保餐具，若餐飲業者未能提供環保餐具，將失去市府各機關、學校這些大客戶。

新北市環保局表示，因應指引環保餐盒需求量將提升，環保局今年預計輔導餐飲業者40家，轉型使用鐵便當盒等環保餐盒供餐，提供市民更多環保消費選擇。自備飲料杯折5元為法規命令業者必須配合，行政機關減少免洗餐具為作業指引，環保局將持續鼓勵業者響應給予自備環保餐盒民眾優惠。

新北市府員工目前外訂便當，已採用能提供環保便當盒的業者。記者李定宇／翻攝
新北市府員工目前外訂便當，已採用能提供環保便當盒的業者。記者李定宇／翻攝

餐具

延伸閱讀

水保嘉年華7月23日登場 知識擂台賽搶答冠軍就送iPad

可惡！高雄廢棄物過溪棄屏東 環保局長駐點命移除

林佳龍批新北升格12年沒升級 盼接棒「新北大翻新」

台南、新北文化交流 水墨、版畫描繪自有景

相關新聞

夏日煙火「穗花棋盤腳」 八里龍米公園夜間絢麗綻放

隨夏季到來，新北河濱不只有眾多活動，不少當季植物花朵也盛開，有夏日煙花之稱的「穗花棋盤腳」，現已陸續在八里龍米河濱公園綻...

餐飲業若無環保便當盒 10月起失新北學校、機關大客戶

台灣外食族多，免洗餐具用量也相當驚人，為減少免洗餐具及瓶裝飲料垃圾，新北10月起各級學校、機關將限用免洗餐具、水杯，7月...

喊凍蒜非民主政治 柯文哲：誰當市長都應延續參與式預算

台北市長柯文哲上任後積極推動參與式預算，任期倒數，今出席北市高中職參與式預算教育課程成果發表，今年共有20校參與選出6案...

水保嘉年華7月23日登場 知識擂台賽搶答冠軍就送iPad

水土保持嘉年華將於7月23日在淡水捷運站旁的金色水岸廣場登場，讓民眾學習水土保持及土石流防災避難的相關知識，並傳遞水土保...

台中大安農會推中元普度供品套組 2000元一次買足

台中市大安區農會推中元普度供品套組，結合中華民國農會聯盟常年熱銷產品，也提供安農五寶系列產品、黃金調和油、農情蓬萊麵、全...

北市備200份安全閃光配件 滿65歲免費拿

根據交通部統計，去年台北市65歲以上高齡行人發生交通事故死傷人數有672人，與2020年相比減少了14.39%。北市交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。