喊凍蒜非民主政治 柯文哲：誰當市長都應延續參與式預算

台北市長柯文哲上任後積極推動參與式預算，任期倒數，今出席北市高中職參與式預算教育課程成果發表，今年共有20校參與選出6案特優、優選7案，他表示，民主政治最重要是討論與參與，民主政治需要培養，不是每次喊凍蒜，喊凍蒜那個不是民主政治，應該是老百姓能夠理性討論，這是需要學習。

柯也說，北市府將參與式預算推動到高中職，是很大成就，甚至學生開始關心社區、關心學校。民主政治是要培養人，不僅僅是投票，他推動的參與式預算在高中職變成課程後，可以讓民主深化。

柯也舉學校參與式預算為例，北一女學生在參與式預算提出循環杯概念，現在也變成台北市推動的環保政策。

柯文哲透露，2019年香港區議會議員到台北市參訪，他們最有興趣的就是這一條，這是真正將民主落實到城市每個角落，參與式預算在高中職普遍之後，這個制度應該會延續下去，不管誰當市長，包括里長、高中學生，只要有想法，就可以找到預算可以實現，變成大家喜歡的東西，民主不僅是投票，民主也是教育。

柯文哲表示，參與式預算是他的政治理念，開放政府全民參與，公開透明，最早是透過里長提案，因為里長有一些小建設，參與式預算是有一個機制，讓里長只要找到足夠的人贊同，就可以實現，慢慢也推廣到社團包括身障、體育團體，還有到高中職，讓民主深化。

北市民政局表示，台北市自2017年起試辦參與式預算高中職推廣教育課程，並在2019年訂立「北市參與式預算『攜手校園』執行計畫」，讓公民教育從小做起，培養具公民素養的台北市市民。

今年北市參與式預算提案，學生們是將平日對生活周遭的觀察，融入參與式預算課堂的討論，並對台北市政提出許多建言，包括今年的特優提案包括「紅燈停，綠燈聽，Happy Every Day！」「台北行行好─路平無障礙案」及「擔心被車撞？自行車道免煩惱！」就是希望改善交通環境、保障行人路權，營造北市為一個對行人友善的城市。

至於「新牆妝點舊漆場」展現出學生們對於城市美學的願景，並融入歷史人文特色。「做你的小太陽」與「異同錢進─既撿便又放電」則體現學生們對於社會環境轉變下的多層面關懷，不論是在弱勢群體的照顧上，或是再生能源利用的議題上，都能提出嶄新的思維。為提供學生展現自我想法的機會，由上述特優提案學生分享提案內容及參與式預算課程的參與經驗，讓各學校間能互相觀摩學習，提升未來課程推動成效。

本次活動展出各高中職學校推廣教育課程模擬提案，包括人文活動、社會關懷、硬體設施提升等各方面。今年也持續針對各高中職學校課程模擬提案辦理徵選活動，由提案學生撰寫提案計畫書，經過兩階段審查，評選出特優提案6案，優選提案7案，頒發予提案學生共49名獎狀及獎勵，並頒發感謝狀予所有參與學生。

柯文哲說，民主政治最重要是討論與參與，民主政治是需要培養，不是每次喊凍蒜，喊凍蒜那個不是民主政治，應該是老百姓能夠理性討論，這是需要學習，北市府將參與式預算推動到高中職，是很大成就，甚至學生開始關心社區、關心學校。