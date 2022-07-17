水保嘉年華7月23日登場 知識擂台賽搶答冠軍就送iPad

水土保持嘉年華將於7月23日在淡水捷運站旁的金色水岸廣場登場，讓民眾學習水土保持及土石流防災避難的相關知識，並傳遞水土保持及坡地保育理念。當日還有舉辦水保知識擂台賽，透過水土保持知識搶答，找出水保知識王，就送出最大獎iPad。

新北市府舉辦「水保猴賽擂 逗陣遊淡水」北區水土保持聯展嘉年華，邀請水土保持局及多個縣市政府設置宣導攤位，民眾只要闖關完成指定任務即可獲得闖關禮，完成所有關卡還可獲得新北農村再生社區價值250元限量農產品，比如淡水樹興社區蛋捲禮盒、三芝牧蜂農場森林蜜及三芝樂天社區創意盆栽等。

農業局表示，新北教具專區則展示歷年水土保持教育宣導成果及水土保持創意宣導短片，同時也能體驗今年推出的「水保Running Kid」VR遊戲，民眾可扮演主角小金進行土石流防災避難包準備，並移動至疏散避難處所，身歷其境學習當土石流來時如何防災避難。

當日還有舉辦水保知識擂台賽，透過水土保持知識搶答，找出水保知識王，送出最大獎iPad，歡迎市民朋友前來挑戰。除宣導攤位外，也邀請淡水、三芝農村再生社區展售當季優良農產品，讓大朋友小朋友在學習水土保持之際，也能品嚐新北市優質農產品。