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台中大安農會推中元普度供品套組 2000元一次買足

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大安區農會推出中元普渡供品套組，結合台中在地農特產品 。圖／大安區農會提供
台中大安區農會推出中元普渡供品套組，結合台中在地農特產品 。圖／大安區農會提供

台中市大安區農會推中元普度供品套組，結合中華民國農會聯盟常年熱銷產品，也提供安農五寶系列產品、黃金調和油、農情蓬萊麵、全脂保久乳及調味牛乳等系列單品選項套組訂購或單品挑選，2000元套組，一次買足。

大安區總幹事蔡建宗表示，許多上班族需利用下班時間採買供品，大安農會為服務客戶需求，從2014年起，連續推出中元普度

專案，普度套組以在地安泉米為主，結合中華民國農會優質農特產品，也提供安農五寶系列產品、黃金調和油、農情蓬萊麵、全脂保久乳及調味牛乳等系列單品選項，今年飛天豬推出新品金磚肉鬆禮盒也在此供消費者訂購，有單品、有套組選項，讓消費者輕鬆便利一次買足。

大安農會表示，節慶祭拜供品，都帶有祈求平安吉祥含意，而普度中的鹽、糖、薑、豆、油等祭品，除象徵用山珍海味祭祀之外，更祈求以後享不盡的「山珍海味」。

大安農會為便利消費者，推出2000元套組一次買足，內容有鹽、糖、米酒、薑母、白木耳、綠豆、紅豆、高慶泉醬油、黃金調和油、農情蓬萊麵、葱師傅青葱麵、青葱脆餅提盒、安泉米3公斤、麵筋3入組、玉米罐3入組、鯖魚罐3入組、紅茶6入組、可樂 2公升、賜福包6小包、原味蛋捲、玉米濃湯捲、金薯物語、金牛角、小蛋餅、韓式海苔、Gery 厚醬(起司&椰巧)、手燒花生、椰果果凍、金紙、香、普度旗等31項產品。

今年中元普度供品，農會以便捷採購為主，向全國各農漁會採購各地優質的農特產品提供選擇，協助推銷各季節盛產農產品，多種普度套組可挑選，欲購買可洽飛天豬生活館：04-26712229 分機42。

普度 農會

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