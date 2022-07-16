表揚模範父親 侯友宜憶雙親哽咽：我今年沒這機會了

新北市社會局今舉辦「111年度模範父親表揚大會」表揚54位對家庭、長輩、子女有卓越貢獻的父親，新北市長侯友宜前往頒獎時提及，人生擁有爸爸、媽媽是多麼幸福的事，「我去年還有這機會、今年沒這機會了」哽咽發言讓台下聽眾眼泛淚光，侯友宜提醒子女適時關懷爸媽，凌聚家中向心力。

新北市長侯友宜今下午參加「111年度模範父親表揚大會」，他表示，新北市400萬人口， 能夠榮獲模範父親非常不容易，54位獲獎者皆可當爸爸的典範，看到有位爸爸車禍發生，還能放心自己的傷痛將孩子養大，並長達15年擔任志工完全奉獻，聽到都很感動 。一個人嚴重打擊後，不僅持續父親角色，還當身障團體理事長，都是我的學習榜樣 。

侯友宜父親侯溪濱去年11月辭世、母親侯呂秀蓮今年5月辭世。侯友宜說，今年父親節感觸很多，要好好關心父親，爸媽在、家永遠在。爸媽不在，家的凝聚力差太多。爸爸是家裡很重要支柱，要給爸爸滿滿的愛，常常擁抱爸爸，老一代的爸爸比較不好意思被擁抱。現在不太一樣，再靦腆、內斂的爸爸，都有愛子女的心，有抵住子女往前走的力量，爸爸的心不會講出來，所以要主動擁抱爸爸，多說一聲愛爸爸。

他說，人生擁有爸、媽多麼幸福，「我去年還有這個機會、今年就沒有這機會」，心中感到難過跟不捨，看到有爸爸、媽媽的幸福、美滿好羨慕。恭喜模範父親，最重要家庭裡身為子女，平常多一句關心祝福，就是家庭往前走的力量，祝福天下所有爸爸平安健康，家庭充滿幸福愉悅。