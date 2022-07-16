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卸下警職第一天 侯友宜自評當爸爸不太及格
新北市長侯友宜今在臉書貼出卸下警職的心情，感恩在警察園地學習很多，他說當警察或當市長，都非常忙碌，對家庭的付出、對子女的關懷確實是少了很多。自評是不太及格的爸爸。
侯友宜表示，因為以前當警察現在當市長都非常忙，對家庭的付出、對子女的關懷確實是少了很多。不過家庭凝聚力量還不錯，都會以家庭、大家好好珍惜、尊重，讓家庭的力量、父親跟所有家庭能夠串連在一起。自評其實是不太及格的爸爸。
另侯友宜下週準備拍攝選舉定裝照，他表示最主要的角色還是把市長的工作扮演好，所以積極推動市政，希望在這一段時間裡面拚最後的時間，讓市民能夠對整個市政建設，感受有進步。最主要除了市長角色努力做以外，其他相關事情就由黨部來按計畫安排。
針對民進黨新北市長參選人林佳龍今推出slogan新北大翻新，認為從北縣到新北時代有很多硬體設備沒有完成，侯友宜則說新北的成長茁壯翻轉是現在進行式，大家看到五股的垃圾山翻轉成夏綠地、塭仔圳的改變勇氣，也看到都更三箭新氣象，新北市已經要躍起為更好、更棒的國際化大都市。
侯友宜今正式卸下警職，他則表示永不忘警察時期成長茁壯歲月，感恩在警察這塊園地學習很多，也感恩警察人生舞台讓自己有改變勇氣。今天不忘初心，一日為警察、終生愛警察，未來的歲月永保這顆初心，守護國家、人民在安全、安居、安樂盡最大的心力。
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