深澳漁樂季今起連2周周六日 小卷市集有好康免費嘗小卷

新北市瑞芳區深澳漁港以奇岩巨石的地質景觀、娛樂漁船與小卷聞名。為行銷深澳小卷，市府農業局與瑞芳區漁會推出「2022深澳漁樂季」系列活動，在象鼻岩停車場旁的「多功能廣場」今起連續兩周的周六、周日規畫「深澳小卷市集」活動，可以免費品嘗小卷。

「深澳小卷市集」今天開幕，連續兩個周末假期在深澳漁港多功能廣場舉辦，市集時間為早上11點到晚間7點。市集中除了有各種小吃、漁產品，還有三大亮點，分別是免費嘗鮮活動、活動限定小卷一夜干DIY以及產銷班小卷特賣。

在市集的4天活動中，每日下午1點半3點會現場發放各300份「嘗鮮券」，可免費嘗鮮燙小卷、炸柳葉魚（分別於下午2點半與4點開放兌換）；小卷一夜干DIY於每日下午2點半開放以有獎徵答的方式選出參與名單，每天限定15名。

至於產銷班特賣會由漁民直售新鮮海鮮，當天購買生鮮小卷滿10盒，即贈送深澳漁港限定小卷保冷袋。另外，現場還有各種飲品、食物攤位，並安排街頭藝人、小丑等演出。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，「深澳小卷市集」規畫了豐富好玩的活動，還有許多好吃的美食，逛完市集往海邊走，就可以到著名的象鼻岩拍照打卡；到了傍晚，可以逛逛海天步道，欣賞海上開著集魚燈的漁船在鄰近漁場補撈小卷的美景。