快訊

台大高門檻審查「林智堅論文抄襲案」 趙少康：保障爛貨？

BA.5首例社區感染個案 5密切接觸者PCR結果出爐

台南廟會傳槍響大亂鬥畫面曝光 員警掛彩帶回64人調查

深澳漁樂季今起連2周周六日 小卷市集有好康免費嘗小卷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
深澳漁樂季今起連2周周六日，小卷市集有好康免費嘗小卷。圖／新北市農業局提供
深澳漁樂季今起連2周周六日，小卷市集有好康免費嘗小卷。圖／新北市農業局提供

新北市瑞芳區深澳漁港以奇岩巨石的地質景觀、娛樂漁船與小卷聞名。為行銷深澳小卷，市府農業局與瑞芳區漁會推出「2022深澳漁樂季」系列活動，在象鼻岩停車場旁的「多功能廣場」今起連續兩周的周六、周日規畫「深澳小卷市集」活動，可以免費品嘗小卷。

「深澳小卷市集」今天開幕，連續兩個周末假期在深澳漁港多功能廣場舉辦，市集時間為早上11點到晚間7點。市集中除了有各種小吃、漁產品，還有三大亮點，分別是免費嘗鮮活動、活動限定小卷一夜干DIY以及產銷班小卷特賣。

在市集的4天活動中，每日下午1點半3點會現場發放各300份「嘗鮮券」，可免費嘗鮮燙小卷、炸柳葉魚（分別於下午2點半與4點開放兌換）；小卷一夜干DIY於每日下午2點半開放以有獎徵答的方式選出參與名單，每天限定15名。

至於產銷班特賣會由漁民直售新鮮海鮮，當天購買生鮮小卷滿10盒，即贈送深澳漁港限定小卷保冷袋。另外，現場還有各種飲品、食物攤位，並安排街頭藝人、小丑等演出。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，「深澳小卷市集」規畫了豐富好玩的活動，還有許多好吃的美食，逛完市集往海邊走，就可以到著名的象鼻岩拍照打卡；到了傍晚，可以逛逛海天步道，欣賞海上開著集魚燈的漁船在鄰近漁場補撈小卷的美景。

新北市政府農業局長李玟表示，歡迎大家在夏季前來瑞芳深澳漁港，品嘗新鮮的小卷，體驗夜釣的樂趣，感受深澳在地的漁村風情，絕對能讓大家留下深刻又美好的回憶。

深澳漁樂季今起連2周周六日，小卷市集有好康免費嘗小卷。圖／新北市農業局提供
深澳漁樂季今起連2周周六日，小卷市集有好康免費嘗小卷。圖／新北市農業局提供

瑞芳 象鼻岩

延伸閱讀

家扶DIY冰淇淋糖霜餅乾 促進親子感情

7、8月暑假限定！ 名字裡有這4個字、同音也可以「巧克力共和國」免費入園

限11天！最難訂的法式餐廳「Sinasera 24」餐點送到家

鳥巢被吹翻「寶寶們沒家了」 暖男巧手DIY小窩幫重建家園照片曝光網感動

相關新聞

饋線跳脫！北投下午1591戶無預警停電 3點已全數復電

台北市北投區今天下午2點多突然無預警停電，在停電範圍的北投運動中心民眾無奈摸黑換衣服。台電今天表示，因百齡變電所地下電纜...

新北：不優先調公車票價 運價差額市府補貼

新北市府今天表示，公車票價調整不是提升公車經營環境的優先選項，未來一定會針對民眾接受度、業者經營環境及財政負擔評估；至於...

9月入住 土城員和社宅抽籤熱烈 中籤率17%

由新北住都中心管理的「土城員和青年社會住宅」此次總計招租508戶，收到多達2937件申請，中籤率約17.3%，民眾申辦熱...

陳時中團隊多人和士林北投有關 徐巧芯：針對黃珊珊

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成形，多位民進黨立委出任要職。台北市議員徐巧芯說，目前公布的人選中好幾位和士林和北投區...

新北雲林同鄉會3年扶持2千戶鄉親 還送故鄉米

新北市雲林同鄉會總會結合各區分會，和融獻慈善基金會，連續3年來，針對旅居新北市的弱勢鄉親，每戶致贈慰問金2千元，以及物資...

北市電梯卡人頻傳 議員爆：公安抽驗資料被消失

不少人有受困電梯經驗，若碰上夏天，內部溫度上升恐有安全疑慮。台北市議員耿葳統計，北市每年光通報消防局的電梯受困案件就逼近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。