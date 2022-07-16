陳時中團隊多人和士林北投有關 徐巧芯：針對黃珊珊

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成形，多位民進黨立委出任要職。台北市議員徐巧芯說，目前公布的人選中好幾位和士林和北投區相關，這陣容是針對黃珊珊而來的，因為士林和北投被視為民進黨票倉，若拿不下就選不贏。

陳時中競選團隊成形，立委吳思瑤出任總幹事，立委林昶佐、何志偉、高嘉瑜出任競選總部副主委兼分區總督導，立委莊瑞雄、林楚茵將出任發言人。徐巧芯昨天上名嘴朱學恆的直播節目，聊到陳時中的團隊成員。

朱學恆說，陳時中目前檯面上的都是二軍，他不知道吳思瑤在台北多會選舉，林楚茵過去的質詢常引發討論，例如她曾嫌鈔票太大張裝不進錢包等。

徐巧芯說，林昶佐接競辦副主委，不禁想到當初陳時中到環南市場開記者會時，林昶佐在陳時中座車抵達後鞠躬迎接陳時中的畫面，她直說兩人根本是「一夥的」，難保若陳時中選上林昶佐就變成副市長。

徐巧芯說，外界認為這個陣容是衝著蔣萬安來的，但其實是黃珊珊，吳思瑤是士林北投的立委，莊瑞雄以前是士林北投的議員，何志偉也和士林北投有關，中正萬華找林昶佐是因為無人可找，團隊中多人和士林北投有關，因為士林北投明明是民進黨票倉，但都被黃珊珊拿走，這名單可視為布樁。

徐巧芯說，士林北投是民進黨大票倉，若拿不下就選不贏，陳時中現在只有在中山和大同區領先，而黃珊珊分到很多陳時中的票，搶去士林北投一大部分，若民進黨基本盤都顧不住就贏不了。