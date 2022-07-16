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二度缺席雙城論壇 黃珊珊：主要是分工因素

中央社／ 台北16日電
台北市副市長黃珊珊。本報資料照片
台北市副市長黃珊珊。本報資料照片

台北上海雙城論壇19日將視訊登場，副市長黃珊珊二度缺席，被問是否因「台灣是主權獨立的國家」言論，她表示，今年主題與另名副市長彭振聲的業務相關由他出席，主要是分工因素。

北市副市長黃珊珊今天出席八德商圈活動，會後接受媒體聯訪時，被問及是否出席今年的台北上海雙城論壇。

媒體問是否因黃珊珊曾說過台灣是主權獨立的國家，為了避免此番言論與對岸有衝突才二度缺席雙城論壇。黃珊珊重申，是因為分工緣故，並說中華民國是主權獨立國家、台北市是中華民國首都，有自信跟全世界城市來往。

黃珊珊表示，城市交流如文化、體育、教育等合作，都是對市民有利的事，大家不要想得太政治化。

黃珊珊表示，論壇主題每年都不同，北市3名副市長各有分工，例如她到市府頭一年的那次因為是談防疫，就是她參加；去年是談教育及文化，由副市長蔡炳坤出席。今年的主題與副市長彭振聲的業務相關，就由彭振聲參加。

此外，媒體問如何看待中央疫情指揮中心新人事。黃珊珊表示，指揮官要調度、協調各部門，前指揮官陳時中是衛生福利部長兼任，現在兼任的王必勝是次長，權責上可能會有些不同，部門調度將成王必勝最大挑戰。

黃珊珊並表示，北市疫情指揮官是市長柯文哲、她自己當副指揮官，就覺得過程中最大問題是跟各部門協調、往同一方向前進，也希望新任衛福部長薛瑞元及王必勝好好做，事關全國防疫。

黃珊珊 北市 雙城論壇

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