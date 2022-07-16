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新北雲林同鄉會3年扶持2千戶鄉親 還送故鄉米

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市雲林同鄉會送給鄉親的福袋內，裝家鄉的水米，包含西螺濁水溪米和西螺醬油等 。圖／新北市社會局提供
新北市雲林同鄉會送給鄉親的福袋內，裝家鄉的水米，包含西螺濁水溪米和西螺醬油等 。圖／新北市社會局提供

新北市雲林同鄉會總會結合各區分會，和融獻慈善基金會，連續3年來，針對旅居新北市的弱勢鄉親，每戶致贈慰問金2千元，以及物資生活福袋，累計發放超過2千戶，金額就超過400萬元。特別的是，致贈的物資是故鄉西螺濁水溪米和西螺醬油等價值600元，讓收到的鄉親睹物思情。

新北市雲林同鄉會總會理事長林進忠表示，旅居新北的鄉親在事業有成之後，亟思回饋照顧同為雲林的鄉親，已經連續6年回雲林縣辦理慈善愛心活動。這3年擴大舉辦慈善愛心活動，擴及雲林旅新北市弱勢鄉親，照顧雲林血緣鄉親，在新北市29個行政區分3年輪流辦理發放，今天包含三重、蘆洲、新店、烏來、深坑、石碇和坪林等7區就地辦理。

林進忠表示，感謝社會局和各區公所提供低收、中低收的雲林鄉親名冊，讓愛心可以直接挹注到鄉親家庭。他說，一早他和總幹事林文進從新店一路巡視致贈發放的現場，活動10點才開始，但一位阿嬤9點前就來到新店大豐社福館等候，他請新店區理事長康義勝趕緊先送給阿嬤，以免阿嬤久候，阿嬤看到家鄉的水米和醬油，相當感動。

社會局副局長許秀能、專委陳正峯等人亦分赴各區關心。許秀能在蘆洲區公所和三重忠孝路同鄉會總會館樓下共同致贈。許秀能表示，非常感謝雲林同鄉會總會和各區分會及融獻慈善基金會，持續多年關懷弱勢鄉親。

雲林同鄉會蘆洲區理事長廖欽森表示，人生有2件事不能等，一是孝順父母，一是及時行善，這3年來因疫情關係，弱勢鄉親謀生更不易，同鄉會基於同鄉情誼，希望適時扶助一把。

新北市雲林同鄉會在蘆洲區公所發放點領取2千元慰問金。圖／新北市社會局提供
新北市雲林同鄉會在蘆洲區公所發放點領取2千元慰問金。圖／新北市社會局提供

雲林 阿嬤

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