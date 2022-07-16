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北市電梯卡人頻傳 議員爆：公安抽驗資料被消失

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
不少人有受困電梯經驗，若碰上夏天，內部溫度上升恐有安全疑慮。圖／報系資料照
不少人有受困電梯經驗，若碰上夏天，內部溫度上升恐有安全疑慮。圖／報系資料照

不少人有受困電梯經驗，若碰上夏天，內部溫度上升恐有安全疑慮。台北市議員耿葳統計，北市每年光通報消防局的電梯受困案件就逼近500件，若次每次受困平均5人來算，每年至少2000人受困在電梯內。但她發現，北市建管處從2018年至2019年的電梯公安抽驗資料，因承辦人沒交接「找不到」；2020年被檢調取走，重要公安資料竟可以憑空「被消失」。

另外，她認為受困電梯案件其實有黑數，日前北市一家KTV發生民眾被關電梯40分鐘，業者卻不向消防局求助，最近的消防分隊到場只要5分鐘，業者若打119，就不會發生讓消費者孤立無援，甚至有人呼吸困難，受困40分鐘的狀況。

耿葳說，她為了釐清電梯安檢狀況，依建築物升降設備設置及檢查管理辦法以及建築法，向升降設備主管機關建管處調閱資料，還包括公安申報資料中，關於升降設備安全的資料以及2018年起建管處進行升降設備抽驗之結果列表，但資料被消失。

耿葳指出，她發現建管處2018年、2019年的抽驗資料，因為承辦人過世，沒有交接，所以找不到；2020年的資料，被檢調拿走還沒有還，所以沒有資料。她批評建管處面對自己權管的升降設備業務態度消極、資料與公文書也明顯沒有依規定年限存檔備查。

她要求建管處，應增消防局電梯受困救援案件，應於事後彙整給升降設備主管機關建管處，以利建管處後續要求該升降設備單位進行改善檢討。另針對公共場所業者，遇民眾受困電梯，應制定民眾受困多久無法排除時，即應通報119的規範，避免造成受困民眾二度意外傷害。

建管處表示，目前台北市有使用許可證的電梯共計3萬8123台，計有1282台使用許可證逾期不合格，建管處已委託專業廠商逐案清查，並依法處理。

至於KTV之昇降設備，6月27日發生設備故障人員受困情事後，建管處已摯函電梯專業維護廠商及檢查機構釐清說明，以維消費大眾安全。考量KTV娛樂場所電梯受困事件影響，建管處將研議加強相關昇降設備管理作為，並由建管處追蹤列管，請檢查機構加強檢查或抽驗，減少日後電梯受困事件。

電梯 北市 抽驗

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