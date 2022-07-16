快訊

本土+25,251、72死 今僅新北市破4千例

南投血案兇手「交惡同事」也列報復對象 警曝攻堅時「他子彈已裝好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光華新天地14周年慶開跑 黃珊珊宣布啟動振興

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊。記者徐偉真／攝影
台北市副市長黃珊珊。記者徐偉真／攝影

光華數位新天地今天慶祝成立14周年。台北市副市長黃珊珊今天說，台北市市場處所有振興活動現在開始啟動，希望之後生意可以更好、疫情平穩，最重要的是讓大家恢復正常生活，走出家門，還要到光華商場逛逛。

黃珊珊上午出席光華商場周年活動時表示，光華數位新天地成立14年來屹立不搖，因為有最好的數位服務，市場處所有振興現在開始啟動，希望大家一起來，讓生意更好。

光華數位新天地表示，為慶祝14周年，市場處規劃自7月16日起至8月14日，全館祭出一系列優惠促銷活動，廣邀各品牌大廠周周假日推出新品體驗與展示，並提供最物超所值的3C科技產品，以符合廣大消費者需求；周年慶活動期間消費滿1400元還能抽大獎，頭獎是價值2萬9900元的輕薄筆電。

光華數位新天地表示，周年慶開幕當天12點起，推出排隊闖關拿大獎活動，以虛擬遊戲與為主題打造出光華虛擬娛樂城，內部設施以虛擬實境為主，當天現場排隊前100位民眾參加競賽，最後闖關得主共14名，再以刮刮卡一決勝負，最大獎得主可獲得價值超過2萬元的筆電，其他還有現金抵用券、電競滑鼠、能量飲等豐富獎品。

光華數位新天地表示，另外周年慶活動期間於光華數位新天地全館消費，限當日發票，單筆消費金額滿5000元以上再送500元現金抵用券，每日限量19名。同時為配合周年慶品牌檔期，凡期間內購買該檔期的品牌商品，不限金額可獲得該品牌加碼的抽獎券。

周年慶 品牌 北市

延伸閱讀

議員拋「安倍巷」紀念 柯文哲：跟日台協會討論

九合一對戰系列-台北／陳對市政著墨少 蔣、黃之間易生棄保

民眾黨竹北市長參選人寄生北市府？ 柯文哲允諾調查

簡舒培控2人名片違法掛名黃珊珊 柯文哲允調查

相關新聞

客運站牌在路中狹小分隔島 民眾：過馬路和等車很危險

基隆市百一街為雙向車道，與平行的新台五線中間有一處分隔島區隔，分隔島上設置一處往汐止方向的客運公車站牌，分隔島十分窄小，...

9月入住 土城員和社宅抽籤熱烈 中籤率17%

由新北住都中心管理的「土城員和青年社會住宅」此次總計招租508戶，收到多達2937件申請，中籤率約17.3%，民眾申辦熱...

北市電梯卡人頻傳 議員爆：公安抽驗資料被消失

不少人有受困電梯經驗，若碰上夏天，內部溫度上升恐有安全疑慮。台北市議員耿葳統計，北市每年光通報消防局的電梯受困案件就逼近...

光華新天地14周年慶開跑 黃珊珊宣布啟動振興

光華數位新天地今天慶祝成立14周年。台北市副市長黃珊珊今天說，台北市市場處所有振興活動現在開始啟動，希望之後生意可以更好...

2022新北城巿祈禱早餐會 共禱疫情、戰爭盡早止息

新北首次城巿祈禱早餐會，今在新店豪鼎飯店舉行，新北市長侯友宜率市府團隊，與29區聯禱會、大河聯盟等基督教、天主教各宗派領...

五股賀聖宮長期投入公益 侯友宜贈匾「積德善行」

明日是農曆6月19日，為觀世音菩薩成道紀念日，新北市長侯友宜今日上午前往五股賀聖宮參拜祈福，向觀世音菩薩祈願市民闔家平安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。