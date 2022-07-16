光華新天地14周年慶開跑 黃珊珊宣布啟動振興

光華數位新天地今天慶祝成立14周年。台北市副市長黃珊珊今天說，台北市市場處所有振興活動現在開始啟動，希望之後生意可以更好、疫情平穩，最重要的是讓大家恢復正常生活，走出家門，還要到光華商場逛逛。

黃珊珊上午出席光華商場周年活動時表示，光華數位新天地成立14年來屹立不搖，因為有最好的數位服務，市場處所有振興現在開始啟動，希望大家一起來，讓生意更好。

光華數位新天地表示，為慶祝14周年，市場處規劃自7月16日起至8月14日，全館祭出一系列優惠促銷活動，廣邀各品牌大廠周周假日推出新品體驗與展示，並提供最物超所值的3C科技產品，以符合廣大消費者需求；周年慶活動期間消費滿1400元還能抽大獎，頭獎是價值2萬9900元的輕薄筆電。

光華數位新天地表示，周年慶開幕當天12點起，推出排隊闖關拿大獎活動，以虛擬遊戲與為主題打造出光華虛擬娛樂城，內部設施以虛擬實境為主，當天現場排隊前100位民眾參加競賽，最後闖關得主共14名，再以刮刮卡一決勝負，最大獎得主可獲得價值超過2萬元的筆電，其他還有現金抵用券、電競滑鼠、能量飲等豐富獎品。

光華數位新天地表示，另外周年慶活動期間於光華數位新天地全館消費，限當日發票，單筆消費金額滿5000元以上再送500元現金抵用券，每日限量19名。同時為配合周年慶品牌檔期，凡期間內購買該檔期的品牌商品，不限金額可獲得該品牌加碼的抽獎券。