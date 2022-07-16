2022新北城巿祈禱早餐會 共禱疫情、戰爭盡早止息

新北首次城巿祈禱早餐會，今在新店豪鼎飯店舉行，新北市長侯友宜率市府團隊，與29區聯禱會、大河聯盟等基督教、天主教各宗派領袖、牧者、新北愛心大使白嘉莉及新北各地教友等逾220人出席，藉由詩歌及祝福，共同為新北及全球局勢禱告，祈願疫情與戰爭盡早止息。

大河聯盟牧師張茂松表示，今年因Omicron威脅，疫情升溫，藉由今日的祈禱早餐會，共同為疫情、為各地祈禱祝福，祈求主的愛與台灣同在，並守望戰爭下民眾的平安。

侯友宜表示，首次舉辦的新北城巿祈禱早餐會，由新北巿29區聯禱會、大河聯盟、基督教文化交流協會等單位合力促成，跨越各種語言、文化及宗教派別，眾人同心祈禱、互相祝福，傳達基督對世人的愛，並因著主的愛與恩典，帶領黑暗中等待的人找到出路。

侯友宜也說，感謝在疫情期間，教會配合政府各項防疫措施，並持續協助政府扮演穩定社會人心的重要力量，提供市民身心靈全面看護，像是基督文化交流協會結合65個教會辦理愛無限愛心關懷活動，提供中低收入戶許多物資上的協助，並透過詩歌、關懷，讓正能量帶給世人平安喜樂。

此外，大河聯盟發起的送咖啡到警局的愛心活動，藉由加油咖啡慰勞、鼓舞一線員警，感謝同仁在疫情期間辛苦付出。

另外，中華基督教救助協會1919食物銀行，為弱勢族群提供及時奧援；主顧修女會長期為長輩及身心障礙者提供陪伴及關懷等多元照顧服務，以及各教會與市府合辦新北平安晚會等，都讓社會更溫馨、新北更美好。