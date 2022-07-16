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五股賀聖宮長期投入公益 侯友宜贈匾「積德善行」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今日上午前往五股賀聖宮參拜祈福，向觀世音菩薩祈願市民闔家平安，並致贈「積德善行」匾額。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今日上午前往五股賀聖宮參拜祈福，向觀世音菩薩祈願市民闔家平安，並致贈「積德善行」匾額。記者江婉儀／攝影

明日是農曆6月19日，為觀世音菩薩成道紀念日，新北市長侯友宜今日上午前往五股賀聖宮參拜祈福，向觀世音菩薩祈願市民闔家平安，並致贈「積德善行」匾額，感謝賀聖宮長期投入公益造福地方。

侯友宜表示，賀聖宮主祀玄天上帝、副祀觀世音菩薩等神明，秉持神明慈悲為懷精神，長期投入社會公益不遺餘力，迄今捐助各項公益金額超過5000萬元，並成立銀髮俱樂部，每月辦理長者共餐及關懷，年年榮獲本市績優宗教團體表揚肯定。

民政局長柯慶忠指出，賀聖宮不但是五股地區重要信仰中心，廟宇建築也相當吸睛，融合現代大樓與傳統雕樑畫棟廟宇元素，正殿正上方有壯觀八卦藻井，各樓層並飾以大量華麗彩繪，典雅又莊嚴的現代廟宇建築，已是五股地區地標，信眾參拜祈福外，不妨駐足欣賞廟宇工藝之美。

賀聖宮宮主王美雲表示，觀世音菩薩救苦救難慈悲形象深入人心，民間廣為信仰，為祝賀觀世音菩薩成道紀念，賀聖宮今日上午特舉辧消災祈安法會，禮請法師恭誦金剛經、藥師經等經文，並敬設齋飯供養僧寶，為供養者去除心縳，得清淨心，帶來好的功德與因緣，並迴向普羅大眾，同時祈求疫情早日平穩。

另外，汐止金龍山北峰寺晚間辦理祈福晚會，由佛弟子演出《三打之亂》話劇，並有有獎徵答，副市長謝政達也將於晚上前往參拜，感謝廟方秉觀音菩薩慈悲精神照顧鄉里；板橋接雲寺則於7月15日至17日舉辦啟建恭祝觀世音菩薩成道法會及愛心捐血等活動，湧蓮寺、竹林山觀音寺等廟宇亦舉辦法會，歡迎十方善信參拜。

新北市長 法會 侯友宜

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