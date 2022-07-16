快訊

本土+25,251、72死 今僅新北市破4千例

南投血案兇手「交惡同事」也列報復對象 警曝攻堅時「他子彈已裝好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶動市場經濟 新北好市節今府中登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜與現場攤商熱情互動。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜與現場攤商熱情互動。記者李定宇／攝影

2022新北好市節今上午展開，連續兩天上午11時至下午7時在板橋府中捷運站1、2號出口對面廣場及行人徒步區登場，新北市市場處今舉辦開幕活動，由市長侯友宜抽出5位幸運民眾獲得千元買菜金，現場聚集大批採購民眾。

新北市府府中雙城計畫，持續在府中商圈進行硬體改造，府中捷運站對面原馬路封閉改為行人徒步區，擴大行人徒步逛街面積，為推動府中傷全聚集人氣，市場處今在此舉辦「2022新北好市節-城韻好市」活動。

侯友宜表示，今年在剛完工的府中非常熱區行人徒步區舉辦新北好市節，讓大家用不同方式認識新北及市場。7月1日五股首座公有市場剛開幕，下半年還有鶯歌美食廣場、樹林保安市場及三重中央市場都即將改造完成，期望透過改變，讓傳統市場在現代環境找到新定位。

「2022新北好市節-城韻好市」集結新北各區公有市場優質攤商共30攤齊聚，規劃美食及百貨區，除有懷舊美食草仔粿、龍鳳腿及各式滷味外，還有豐盛料理現流海產粥及功夫叻沙麵，更推出近期流行的輕食等美食，現場還有文青商品如園藝小物及手作零錢包。

市場處表示，「2022新北好市節」展售至明日下午7點止，現場還有好市集樂趣集點送市場商品兌換券、菜市韻味市場特展、好市製作工坊親子DIY體驗課程，以及舞臺趣味競賽等，邀請市民到板橋府中感受市場美食韻味。現場攤位可以現金及市場消費券消費。

新北好市生活學網站：http://www.goodmarketslife.com.tw

2022新北好市節今上午展開，連續兩天上午11時至下午7時在板橋府中捷運站1、2號出口對面廣場及行人徒步區登場，新北市市場處今舉辦開幕活動，由市長侯友宜抽出5位幸運民眾獲得千元買菜金。記者李定宇／攝影
2022新北好市節今上午展開，連續兩天上午11時至下午7時在板橋府中捷運站1、2號出口對面廣場及行人徒步區登場，新北市市場處今舉辦開幕活動，由市長侯友宜抽出5位幸運民眾獲得千元買菜金。記者李定宇／攝影
「2022新北好市節-城韻好市」集結新北各區公有市場優質攤商共30攤齊聚，規劃美食及百貨區，除有懷舊美食草仔粿、龍鳳腿及各式滷味外，還有豐盛料理現流海產粥及功夫叻沙麵，更推出近期流行的輕食等美食，現場還有文青商品如園藝小物及手作零錢包。記者李定宇／攝影
「2022新北好市節-城韻好市」集結新北各區公有市場優質攤商共30攤齊聚，規劃美食及百貨區，除有懷舊美食草仔粿、龍鳳腿及各式滷味外，還有豐盛料理現流海產粥及功夫叻沙麵，更推出近期流行的輕食等美食，現場還有文青商品如園藝小物及手作零錢包。記者李定宇／攝影

侯友宜

延伸閱讀

侯友宜發文：今起卸下警察身份 曝不愛多談政治

出席祈福儀式民眾高喊凍蒜 侯友宜：事情做好最重要

被諷一個人不可能跑12年 侯友宜回應了

獨／戰新北！定裝照時程出爐 侯友宜、林佳龍規矩比一比

相關新聞

客運站牌在路中狹小分隔島 民眾：過馬路和等車很危險

基隆市百一街為雙向車道，與平行的新台五線中間有一處分隔島區隔，分隔島上設置一處往汐止方向的客運公車站牌，分隔島十分窄小，...

9月入住 土城員和社宅抽籤熱烈 中籤率17%

由新北住都中心管理的「土城員和青年社會住宅」此次總計招租508戶，收到多達2937件申請，中籤率約17.3%，民眾申辦熱...

北市電梯卡人頻傳 議員爆：公安抽驗資料被消失

不少人有受困電梯經驗，若碰上夏天，內部溫度上升恐有安全疑慮。台北市議員耿葳統計，北市每年光通報消防局的電梯受困案件就逼近...

光華新天地14周年慶開跑 黃珊珊宣布啟動振興

光華數位新天地今天慶祝成立14周年。台北市副市長黃珊珊今天說，台北市市場處所有振興活動現在開始啟動，希望之後生意可以更好...

2022新北城巿祈禱早餐會 共禱疫情、戰爭盡早止息

新北首次城巿祈禱早餐會，今在新店豪鼎飯店舉行，新北市長侯友宜率市府團隊，與29區聯禱會、大河聯盟等基督教、天主教各宗派領...

五股賀聖宮長期投入公益 侯友宜贈匾「積德善行」

明日是農曆6月19日，為觀世音菩薩成道紀念日，新北市長侯友宜今日上午前往五股賀聖宮參拜祈福，向觀世音菩薩祈願市民闔家平安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。