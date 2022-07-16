帶動市場經濟 新北好市節今府中登場

2022新北好市節今上午展開，連續兩天上午11時至下午7時在板橋府中捷運站1、2號出口對面廣場及行人徒步區登場，新北市市場處今舉辦開幕活動，由市長侯友宜抽出5位幸運民眾獲得千元買菜金，現場聚集大批採購民眾。

新北市府府中雙城計畫，持續在府中商圈進行硬體改造，府中捷運站對面原馬路封閉改為行人徒步區，擴大行人徒步逛街面積，為推動府中傷全聚集人氣，市場處今在此舉辦「2022新北好市節-城韻好市」活動。

侯友宜表示，今年在剛完工的府中非常熱區行人徒步區舉辦新北好市節，讓大家用不同方式認識新北及市場。7月1日五股首座公有市場剛開幕，下半年還有鶯歌美食廣場、樹林保安市場及三重中央市場都即將改造完成，期望透過改變，讓傳統市場在現代環境找到新定位。

「2022新北好市節-城韻好市」集結新北各區公有市場優質攤商共30攤齊聚，規劃美食及百貨區，除有懷舊美食草仔粿、龍鳳腿及各式滷味外，還有豐盛料理現流海產粥及功夫叻沙麵，更推出近期流行的輕食等美食，現場還有文青商品如園藝小物及手作零錢包。

市場處表示，「2022新北好市節」展售至明日下午7點止，現場還有好市集樂趣集點送市場商品兌換券、菜市韻味市場特展、好市製作工坊親子DIY體驗課程，以及舞臺趣味競賽等，邀請市民到板橋府中感受市場美食韻味。現場攤位可以現金及市場消費券消費。