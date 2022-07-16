提拆忠孝橋引道被蔡壁如指「剽竊」 沈慧虹反擊：抹黑

台北忠孝橋引道拆除是台北市長柯文哲自傲政績，但近日民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示此案是由她向柯文哲提議，引來民眾黨立委蔡壁如不滿，批沈是剽竊的「惡霸員外」。對此，沈慧虹今天強硬回應，這是選舉抹黑，「但再怎麼抹也抹不去她的專業」。

沈慧虹先前曾表示，當年2014年市長柯文哲在競選時，自己是團隊的交通政策顧問，過去北門長期被高架道路環繞，整個城市景觀無法呼吸，因此她向柯文哲市長提議，在二期路網即將完成的時刻，應該讓忠孝橋引道後退，讓北門重現、讓古蹟重現。

沈昨晚也在臉書發長文回憶當年過往，2014年時被網羅進柯文哲競選顧問團，自己熟稔北市整體交通政策，因此參與其中，自己當時給柯文哲先生「說明與上課」，具體給柯3項建議分為「西區門戶計畫-北門再現」、公車路網重整與提升機車行車安全。

沈慧虹說，「西區門戶計畫-北門再現」在交工處於1989年首先提出，歷經多次討論，自己當時告知柯文哲先生，他應該提出這項政見，確認是否有決心要執行；她並強調，自己一向驕傲的說實話、做實事，反而成為被攻擊的理由，令人心寒。

今天是周六，沈慧虹持續把握假日到市場拜票、廟宇參拜，向鄉親懇託尋求支持。一早前往新竹代天府參拜，在主委彭德林及廟方人員的陪同下恭祝池府王爺聖誕千秋。

針對立委蔡壁如批沈慧虹向柯文哲建議拆除忠孝橋引道是「剽竊」，沈慧虹受訪再度強調這就是選舉抹黑，自參選以來，不論是公開或私下，自己都說拆除忠孝橋引道是集結都市規畫、交通、文史團體的「集體智慧」，她則是在2014年向柯提出建議。