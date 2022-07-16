快訊

船隻卸貨意外！花蓮港工人遭30噸大理石砸成兩截慘死

高雄大雨特報 彰化、台中大雷雨慎防雷擊冰雹

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提拆忠孝橋引道被蔡壁如指「剽竊」 沈慧虹反擊：抹黑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
今天是周六，沈慧虹持續把握假日到市場拜票、廟宇參拜，向鄉親懇託尋求支持。圖／沈慧虹競選辦公室提供
今天是周六，沈慧虹持續把握假日到市場拜票、廟宇參拜，向鄉親懇託尋求支持。圖／沈慧虹競選辦公室提供

台北忠孝橋引道拆除是台北市長柯文哲自傲政績，但近日民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示此案是由她向柯文哲提議，引來民眾黨立委蔡壁如不滿，批沈是剽竊的「惡霸員外」。對此，沈慧虹今天強硬回應，這是選舉抹黑，「但再怎麼抹也抹不去她的專業」。

沈慧虹先前曾表示，當年2014年市長柯文哲在競選時，自己是團隊的交通政策顧問，過去北門長期被高架道路環繞，整個城市景觀無法呼吸，因此她向柯文哲市長提議，在二期路網即將完成的時刻，應該讓忠孝橋引道後退，讓北門重現、讓古蹟重現。

沈昨晚也在臉書發長文回憶當年過往，2014年時被網羅進柯文哲競選顧問團，自己熟稔北市整體交通政策，因此參與其中，自己當時給柯文哲先生「說明與上課」，具體給柯3項建議分為「西區門戶計畫-北門再現」、公車路網重整與提升機車行車安全。

沈慧虹說，「西區門戶計畫-北門再現」在交工處於1989年首先提出，歷經多次討論，自己當時告知柯文哲先生，他應該提出這項政見，確認是否有決心要執行；她並強調，自己一向驕傲的說實話、做實事，反而成為被攻擊的理由，令人心寒。

今天是周六，沈慧虹持續把握假日到市場拜票、廟宇參拜，向鄉親懇託尋求支持。一早前往新竹代天府參拜，在主委彭德林及廟方人員的陪同下恭祝池府王爺聖誕千秋。

針對立委蔡壁如批沈慧虹向柯文哲建議拆除忠孝橋引道是「剽竊」，沈慧虹受訪再度強調這就是選舉抹黑，自參選以來，不論是公開或私下，自己都說拆除忠孝橋引道是集結都市規畫、交通、文史團體的「集體智慧」，她則是在2014年向柯提出建議。

針對台北市長柯文哲今替黨籍市長參選人站台會不會有壓力？沈慧虹表示，完全沒有壓力，並形容選舉就像跑馬拉松或登山，重點在於候選人能否掌握自我節奏，她現在每天都非常期待早早出門跑行程，跟市民面對面互動，越跑越有衝勁。

今天是周六，沈慧虹持續把握假日到市場拜票、廟宇參拜，向鄉親懇託尋求支持。圖／沈慧虹競選辦公室提供
今天是周六，沈慧虹持續把握假日到市場拜票、廟宇參拜，向鄉親懇託尋求支持。圖／沈慧虹競選辦公室提供

柯文哲 沈慧虹 台北市長

延伸閱讀

沈慧虹喊新竹交通專業 柯文哲笑了、高虹安批沒執行力

「雙虹」再為竹科互槓 沈慧虹說「園區建設我最清楚」

議員拋「安倍巷」紀念 柯文哲：跟日台協會討論

民眾黨全台大眾走到台中 蔡壁如：傾聽民意

相關新聞

客運站牌在路中狹小分隔島 民眾：過馬路和等車很危險

基隆市百一街為雙向車道，與平行的新台五線中間有一處分隔島區隔，分隔島上設置一處往汐止方向的客運公車站牌，分隔島十分窄小，...

9月入住 土城員和社宅抽籤熱烈 中籤率17%

由新北住都中心管理的「土城員和青年社會住宅」此次總計招租508戶，收到多達2937件申請，中籤率約17.3%，民眾申辦熱...

提拆忠孝橋引道被蔡壁如指「剽竊」 沈慧虹反擊：抹黑

台北忠孝橋引道拆除是台北市長柯文哲自傲政績，但近日民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示此案是由她向柯文哲提議，引來民眾黨立委蔡...

35歲以下單身青年看過來！租金補貼加碼申請條件已放寬

台南市都發局表示，「300億元中央擴大租金補貼專案」7月1日開辦，針對新婚2年家庭、育有未成年子女（包含胎兒）、弱勢家庭...

北市榮星花園游泳池今開幕 試營運期間游泳設施免費

台北市政府體育局表示，榮星花園游泳池和永春活力館都在今天開幕，開幕期間有多項優惠，榮星花園游泳池試營運期間游泳設施免費外...

影／台北世貿陸橋拆除 吸引不少民眾拍照告別

橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，於1992年7月啟用至今已逾30年歷史，一直以來都是不少攝影愛好者拍攝台北101的絕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。