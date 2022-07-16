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35歲以下單身青年看過來！租金補貼加碼申請條件已放寬
台南市都發局表示，「300億元中央擴大租金補貼專案」7月1日開辦，針對新婚2年家庭、育有未成年子女（包含胎兒）、弱勢家庭及35歲以下單身青年加碼補貼金額，條件都放寬，讓這些族群租屋族可以得到最實質的幫助。
都發局長莊德樑指出，以往租金補貼皆有計畫戶數限制，獲得補貼者大部分為弱勢家庭，單身青年難獲得補貼，但本次「300億元中央擴大租金補貼專案」的重大變革為「加碼金額、所得放寬、戶數擴大」，35歲以下單身青年包括校外學子租屋族，加碼補貼金額，戶數擴大，所得審核標準從最低生活費2.5倍放寬為3倍（台南市每人每月平均所得低於4萬2690元)就可申請。
另在外就學或就業的租屋族，這次專案放寬申請限制不審核直系親屬財產，所以父母親有房子也可以申請，也可承租未保存登記建物，如頂樓加蓋的也能申請，以期減輕青年房租負擔。
都發局說，相關資訊查訽網站或線上申請可至內政部不動產資訊平台「300億元擴大租金補貼專區」或周一至周五上午8時至下午6時撥打營建署諮詢專線02-7729-8003，將有專人為民眾服務。
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