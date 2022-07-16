影／台北世貿陸橋拆除 吸引不少民眾拍照告別

橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，於1992年7月啟用至今已逾30年歷史，一直以來都是不少攝影愛好者拍攝台北101的絕佳地點，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除。

深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。 橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，台北市政府於今晚開始分階段拆除，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。記者許正宏／攝影 橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影 橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，台北市政府於今晚開始分階段拆除，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。記者許正宏／攝影 橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影 橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，台北市政府於今晚開始分階段拆除，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。記者許正宏／攝影 橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影 橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影