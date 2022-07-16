影／台北世貿陸橋拆除 吸引不少民眾拍照告別

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，台北市政府於今晚開始分階段拆除，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，台北市政府於今晚開始分階段拆除，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。記者許正宏／攝影

橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，於1992年7月啟用至今已逾30年歷史，一直以來都是不少攝影愛好者拍攝台北101的絕佳地點，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除。

深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。

橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，台北市政府於今晚開始分階段拆除，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，台北市政府於今晚開始分階段拆除，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，台北市政府於今晚開始分階段拆除，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，台北市政府於今晚開始分階段拆除，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，台北市政府於今晚開始分階段拆除，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，台北市政府於今晚開始分階段拆除，不少民眾來到天橋旁拍照留念，為這座30年的天橋留下最後身影。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影
橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，因利用率低及樓梯橋柱占據人行道，台北市政府於今晚開始分階段拆除，深夜車流逐漸變少後，周邊開始進行交管，大型重型機械進駐開始拆卸。記者許正宏／攝影

人行道 基隆

延伸閱讀

汐止水碓街路終重鋪 整理溝蓋畫人行道變好走

啟用至今已30年　台北市信義、基隆路口世貿人行天橋15日起拆除

世貿天橋將要拆 民眾搶留最後畫面拍婚紗照

世貿陸橋7月15日起拆除 封橋前民眾上橋拍照留念

相關新聞

客運站牌在路中狹小分隔島 民眾：過馬路和等車很危險

基隆市百一街為雙向車道，與平行的新台五線中間有一處分隔島區隔，分隔島上設置一處往汐止方向的客運公車站牌，分隔島十分窄小，...

9月入住 土城員和社宅抽籤熱烈 中籤率17%

由新北住都中心管理的「土城員和青年社會住宅」此次總計招租508戶，收到多達2937件申請，中籤率約17.3%，民眾申辦熱...

影／台北世貿陸橋拆除 吸引不少民眾拍照告別

橫跨基隆路與信義路口的世貿人行天橋，於1992年7月啟用至今已逾30年歷史，一直以來都是不少攝影愛好者拍攝台北101的絕...

環狀線秀朗橋站大樓開工 2025年完工

新北市捷運局昨舉辦環狀線秀朗橋站開工祈福典禮，捷運局表示，將在目前已營運使用的車站出入口上方，接續興建20層樓高的商辦大...

7大常見汙染 新北加重罰鍰

新北市環保局昨公布去年至今前7大環境衛生汙染樣態，分別為任意棄置垃圾及家具、亂丟菸蒂、違規張貼或掛設廣告物於公共設施、寵...

北藝試營運座椅破損 劇場未驗收

台北表演藝術中心今年3月試營運至今，被觀眾投訴多數座椅都已破損，北市議員鍾佩玲昨在議會質詢市長柯文哲，認為北藝是急就章，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。