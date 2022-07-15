水溝惡臭影響社區環境 淡水里長會勘找原因

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區北新路186巷集合社區排水溝與坡崁污水造成惡臭，北新里長許春榮也邀請相關單位來到現場會勘，希望能夠找出原因解決 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區北新路186巷集合社區排水溝與坡崁污水造成惡臭，北新里長許春榮也邀請相關單位來到現場會勘，希望能夠找出原因解決 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區北新路186巷集合社區後方與北新路一般公寓後坡崁的交接處，常會有污水流到排水溝與坡崁造成惡臭，因此北新里長許春榮也邀請相關單位來到現場會勘，希望能夠找出原因解決，並呼籲民眾及商家不要排污水至水溝。

一群人在水溝旁議論紛紛，這是位在新北市淡水區，北新路186巷集合社區後方與北新路一般公寓後坡崁的交接處。

住戶說，這裡在社區範圍內常常會有污水流到他們的排水溝與坡崁造成惡臭，雖然說在鄰近後方北新路的住戶已經都有污水管線接管，但從舊管線的路徑當中，還是會有污水流出，已經影響鄰近社區生活環境。

住戶表示，這一處雖然說都是住宅的後方交界處，但明明都已經污水接管了，為何還會有污水流出，到了天氣炎熱的夏天，惡臭更是明顯。

過去早期雨水排水與污水是走同一種管線，但經過污水處理接管之後，排水溝最主要還是只有雨水排水功能

北新里長許春榮表示，目前也透過環保局向鄰近住戶或著是店家來進行宣導，切勿將廢污水排入雨水排水系統當中，才能夠讓整個社區生活環境更加衛生。

污水 淡水

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