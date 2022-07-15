水溝惡臭影響社區環境 淡水里長會勘找原因
新北市淡水區北新路186巷集合社區後方與北新路一般公寓後坡崁的交接處，常會有污水流到排水溝與坡崁造成惡臭，因此北新里長許春榮也邀請相關單位來到現場會勘，希望能夠找出原因解決，並呼籲民眾及商家不要排污水至水溝。
一群人在水溝旁議論紛紛，這是位在新北市淡水區，北新路186巷集合社區後方與北新路一般公寓後坡崁的交接處。
住戶說，這裡在社區範圍內常常會有污水流到他們的排水溝與坡崁造成惡臭，雖然說在鄰近後方北新路的住戶已經都有污水管線接管，但從舊管線的路徑當中，還是會有污水流出，已經影響鄰近社區生活環境。
住戶表示，這一處雖然說都是住宅的後方交界處，但明明都已經污水接管了，為何還會有污水流出，到了天氣炎熱的夏天，惡臭更是明顯。
過去早期雨水排水與污水是走同一種管線，但經過污水處理接管之後，排水溝最主要還是只有雨水排水功能
北新里長許春榮表示，目前也透過環保局向鄰近住戶或著是店家來進行宣導，切勿將廢污水排入雨水排水系統當中，才能夠讓整個社區生活環境更加衛生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言