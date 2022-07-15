汐止社后教會銀髮俱樂部開課 長輩動健康

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止社后教會銀髮俱樂部安排了伸展健康操等課程，讓長輩們動一動。 圖／觀天下有線電視提供
汐止社后教會銀髮俱樂部安排了伸展健康操等課程，讓長輩們動一動。 圖／觀天下有線電視提供

在今年三月份新成立的汐止社后教會銀髮俱樂部，這個月開始安排了伸展健康操等課程，讓長輩們動一動，並且每個星期一次共餐，配合疫情期間發便當，不過，長輩都好開心可以走出來聊聊天動一動，汐止區長陳健民也特地前往關心運作狀況。

社后教會牧師李明儒表示，銀髮俱樂部會安排一些相關健康促的課程，讓長輩來上課，不止提供身體上的運動，因為是教會，也提供心靈上的諮詢，也歡迎鄰居有空來坐坐，那疫情期間也是有提供共餐，因為，共餐的重點在於「共」字，長輩們都蠻喜歡這裡來和大家聊聊天，也有做一些因應疫情的措施，比如說會用外帶跟打包的方式，避免接觸。

汐止區長陳健民指出，很感謝台灣厝邊有愛關懷協會結合汐止社后教會成立銀髮族俱樂部1.0，汐止區目前已經達到一里一銀髮俱樂部的目標，也很感謝教會能加入這個大家族。

汐止目前銀髮俱樂部1.0已經成立共計54處，辦理單位有里辦公處、學校或是社區以及教會，這處新成立的銀髮俱樂部，疫情趨緩一樣是安排了多元課程，而長輩們也好喜歡到這裡來，另外，每個星期四有共餐，雖然配合疫情發便當，不過，都會有不同菜色，之前是涼麵，這個星期則是讓長輩吃漢堡配咖啡飲料，不同的餐食選擇，透過課程動健康動動腦，讓長輩開心樂活。

汐止 疫情 便當

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