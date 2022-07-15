快訊

曹蘭K歌完接噩耗幫2親人收屍 談「人生最大痛點」淚崩

南投4死槍擊犯喊「為復仇殺人」 高大成：應馬上死刑

父親黃輝鍠逝世今低調完成後事 黃偉哲：希望是你的驕傲

7月25日萬安演習人車管制 淡水警籲民眾配合

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
萬安演習將於7月25日(星期一)下午1時30分至2時舉行，人車管制，淡水警分局籲民眾配合。 圖／紅樹林有線電視提供
萬安演習將於7月25日(星期一)下午1時30分至2時舉行，人車管制，淡水警分局籲民眾配合。 圖／紅樹林有線電視提供

在民眾逐步與病毒走向共存、作息恢復正常之際，今年度北部地區萬安演習將於7月25日(星期一)下午1時30分至2時，實施30分鐘警報傳遞與發放、人車疏散避難，淡水警分局籲民眾配合，若拒絕軍、警(民防)人員指揮，將依民防法第21、25條規定，裁處新臺幣 3 萬元以上至15 萬元以下罰鍰。

淡水警分局民防組長翁耀奎表示，今年演習加強重點，淡水警分局邀請轄內各機關學校及店家，召開萬安演習協調會，除要求各單位務必配合各項管制措施外，並懇請利用跑馬燈及網站等加強宣導，為的不僅是這演習半小時的順遂，而是民眾能建立居安思危的觀念，多一分準備，少一分災害。

淡水警分局指出，今年在7月25日，民眾在萬安演習警報發放後，人、車應立即接受警察及民防人員指導，進行防空疏散避難，居家者應緊閉門窗及室內燈源，避免人員進出，特別呼籲民眾，演習期間切勿以身試法，以免受罰。

萬安演習 淡水 警察

延伸閱讀

北市7月25日萬安演習 首次實行車輛人員需下車避難

雷虎無人機 攻救災市場

影／淡水7歲女童出遊泳池溺水 警消送醫救回留院治療

萬安演習7月25日登場 北市公車暫停發車30分鐘

相關新聞

客運站牌在路中狹小分隔島 民眾：過馬路和等車很危險

基隆市百一街為雙向車道，與平行的新台五線中間有一處分隔島區隔，分隔島上設置一處往汐止方向的客運公車站牌，分隔島十分窄小，...

議員挑社宅缺失 柯文哲：以後每棟公宅蓋完請妳去驗收

台北市長柯文哲下午赴議會施政報告並備詢，議員陳怡君質詢指出，公辦都更斯文首善社會住宅，一樓店舖瓦斯表跟管線，竟然設置在室...

新北1年回收35公噸玩具 號召小小醫生修復再送偏鄉

新北社會局和台灣玩具圖書館協會合作成立玩具銀行，去年回收約35公噸玩具，其中有2公噸的玩具損壞。社會局坦言，雖然有召募玩...

曾力挺柯文哲連任 黃郁芬在議會向台北市民道歉

近日不少網友發起「曾支持柯文哲而道歉」活動，認為他8年來改變很多。北市議員黃郁芬今質詢時，一一細數柯對各項議題的態度差異...

雙城論壇下周登場太倉促？ 柯文哲：該做的事做一做

媒體報導，台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇將提前到19日以視訊方式舉辦。柯文哲今天說，沒有所謂的提早或延後，就是把該做...

民眾黨台中參選人為蔡炳坤祈禱 蔡壁如：病況穩定中

台灣民眾黨「全台大眾走」今天在台中，全體參選人為腦出血經搶救昏迷的台北市副市長蔡炳坤祈禱，期早日康復。台灣民眾黨選戰小組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。