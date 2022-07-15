7月25日萬安演習人車管制 淡水警籲民眾配合

在民眾逐步與病毒走向共存、作息恢復正常之際，今年度北部地區萬安演習將於7月25日(星期一)下午1時30分至2時，實施30分鐘警報傳遞與發放、人車疏散避難，淡水警分局籲民眾配合，若拒絕軍、警(民防)人員指揮，將依民防法第21、25條規定，裁處新臺幣 3 萬元以上至15 萬元以下罰鍰。

淡水警分局民防組長翁耀奎表示，今年演習加強重點，淡水警分局邀請轄內各機關學校及店家，召開萬安演習協調會，除要求各單位務必配合各項管制措施外，並懇請利用跑馬燈及網站等加強宣導，為的不僅是這演習半小時的順遂，而是民眾能建立居安思危的觀念，多一分準備，少一分災害。

淡水警分局指出，今年在7月25日，民眾在萬安演習警報發放後，人、車應立即接受警察及民防人員指導，進行防空疏散避難，居家者應緊閉門窗及室內燈源，避免人員進出，特別呼籲民眾，演習期間切勿以身試法，以免受罰。