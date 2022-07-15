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汐止水碓街路終重鋪 整理溝蓋畫人行道變好走

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹爭取下，水碓街溝蓋整平畫人行道，路面也重鋪，平坦的道路，讓人車通行都更安全順暢。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹爭取下，水碓街溝蓋整平畫人行道，路面也重鋪，平坦的道路，讓人車通行都更安全順暢。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區水碓街單行道，因為，路面老舊，再加上水泥溝蓋不平，巷弄狹小不但人車爭道，路不平行人走起來也卡卡，所以，新北市議員白珮茹在辦理會勘後，現在已經改善完成，包括溝蓋整平畫人行道，路面也重鋪，平坦的道路，讓人車通行都更安全順暢。

新昌里長林碧霞表示，水碓街在忠孝東路到南昌街口這一段，是老街也是單行道，早上上班車子、行人很多，造成人車爭道，有安全上的疑慮，也有不少民眾反應沒有人行道很危險，所以，請白議員協助辦理會勘後，將整條路刨鋪，旁邊就利用水溝蓋上面畫人行道，一旁也畫了機車格，現在人車走起來都很安全。

新北市議員白珮茹表示，去年里長就非常關心希望改善水碓街人行空間，在去年會勘時就發現水碓街的問題，第一就是人孔蓋都沒有下地，所以，人孔蓋高低不平人車都不好走，所以，在會勘討論後就先進行人孔蓋下地，另外，因為水碓街是一條老街，很多社區的鄉親不管是上班族或是去市場買菜的，都會走這條老街，所以也就即有的空間下去做改善，拉出一條人也比較好走的路。

白珮茹指出，在現有狹窄的道路，就現有法規允許的情況下整理出一條人行道，雖然不是做到一百分，但很感謝公所等相關單位盡量把路整平，讓機車走安全，人走也安全，人車做適當的分流。

人行道 老街

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