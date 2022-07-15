鼻頭國小史懷哲營隊進駐 學生暑假不無聊

放暑假了，很多家長可能會安排孩子上安親班，但是在偏鄉的鼻頭國小，沒有這樣的地方可以安排，學校特別安排為期四周的史懷哲營隊，有獨木舟跟浮潛課程，還有一些英語故事課程，讓到校孩子度過不無聊的暑假。

雖然全校學生人數不多，但是上起課來和老師的互動非常熱絡，這是鼻頭國小暑假的史懷哲教育營隊，今天上得是英語故事，師生一問一答的有趣互動，讓學生覺得暑假不無聊。

鼻頭國小校長李延昌說，偏鄉孩子一放暑假幾乎是無處可去，待在家裡也很無聊，所以特別安排暑假活動提供給孩子充實自我，感謝台北教育大學的史懷哲教育營隊在暑假到校，並安排為期四個星期的課程，包括領域的科目，另外還有自主學習等，讓孩子在暑假中有一個充滿學習以及活力的行程。

史懷哲營隊隊長李芳儀說，團隊都是第一次來到史懷哲營隊，鼻頭國小的特色課程是海洋環境教育，因此也設計結合當地有的獨木舟跟浮潛課程，另外還有一些知識性課程，加上因為偏鄉學校人數不多，所以都採混齡制，然後依年齡要求學生應該達成的目標，期望孩子在暑假能獲得滿滿的收穫。