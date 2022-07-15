議員拋「安倍巷」紀念 柯文哲：跟日台協會討論

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，北市議員洪健益提議，給日本在台協會所在的慶城街一個別稱為「和平巷」以紀念，柯文哲說「就叫安倍巷就好」，會先與協會溝通。

日本前首相安倍晉三8日在街頭助選時遭槍擊身亡，享壽67歲。安倍從政以來與台灣政界關係友好，曾多次訪台會晤藍綠營政治人物、頻頻在國際為台灣發聲。

台北市長柯文哲任內最後一次赴北市議會施政報告。民進黨北市議員洪健益質詢時表示，柯文哲與副市長黃珊珊曾至日本台灣交流協會悼念，而為感謝安倍友台、又贈送台灣疫苗等事蹟，想請求把在日台協會所在的慶城街多加一個別名為「和平巷」。

柯文哲說「就叫安倍巷就好」，洪健益回「我本來想說叫安倍巷你會反對，我才用和平巷」，不過柯文哲表示要先與日台協會討論。

洪健益則表示不用溝通、這是台灣的心意，且沒有要改門牌號跟道路名稱，只是多一個別稱，就像民權東路3段106巷3弄，是鄭南榕當年為爭取言論自由而自焚所在巷弄，加掛「自由巷」銜牌一樣。

洪健益說，他感謝安倍對台灣的付出，也感謝柯文哲願意去溝通此事，「希望你用行政命令去加一個名稱」，柯文哲說「好」。