議員挑社宅缺失 柯文哲：以後每棟公宅蓋完請妳去驗收

台北市長柯文哲下午赴議會施政報告並備詢，議員陳怡君質詢指出，公辦都更斯文首善社會住宅，一樓店舖瓦斯表跟管線，竟然設置在室內，引發公安疑慮，這麼危險的瓦斯管線，怎麼會都設置在11坪大，沒有窗戶的密閉空間。柯文哲允諾會改善，還說以後每一棟公宅蓋完應請陳怡君去驗收，這功能不錯，「妳講的我都會去看一遍」。

陳怡君說，斯文首善社宅4月起開始交屋驗屋，她接獲一樓店舖住戶表示，一樓以上的住家皆為住宅區，其瓦斯管線以及瓦斯錶都設置在陽台外或陽台通風處，唯有一樓店舖的瓦斯管線及瓦斯錶是設置在一樓室內，讓一樓店舖使用者感到危險，這樣等同安裝不定時炸彈在店內。

陳怡君說，雖然瓦斯管線設備雖有裝置安全，微電腦瓦斯表5級以上地震有遮斷功能，但民眾依然擔心店鋪在打烊後，超過12小時無人在屋內，且店鋪11坪多的密閉空間，沒有任何窗戶，若不幸瓦斯外洩無人知，將危及整棟及周邊住戶的居住安全。

另外，還有店鋪不滿格局原本是長條形的設計，但驗屋時卻發現房型呈現三角形的狀態，只為了停車場車道空間不夠，犧牲了店鋪屋主的權益，對房屋價值而言，三角形的空間處處都是難以利用的尖角，許多面積將會被浪費掉，在設計時難道都沒有考量嗎？

對於店鋪瓦斯管線，都發局長黃一平說，店鋪還沒有開始招商，未來消防安檢通過，才會發給使照；北市副秘書長陳信良指出，當初在選配店鋪時，都有事先講，住戶若自己要選，也要自己負責。黃一平也說，應該事先知道，如果沒有告知，是北市府的責任。