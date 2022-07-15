建聲實業捐新北市20台助聽器 將優先媒合弱勢聽障者

建聲實業公司創業助聽器29年，將在30周年擴大回饋社會，首發就選在新北市，因老家都在板橋，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈市值116萬元共20台德國進口HANSATON和聲通助聽器，由社會局長張錦麗代表受贈，將透過輔具中心評估，優先媒合給低收入經濟困難的聽障者，以改善生活品質。

建聲公司營運長劉禮娟表示，她和董事長劉禮修姊姊都在板橋長大，對新北市有份特殊感情，建聲創業明年就邁入30年，公司會有一系列在全台的公益活動，但首發特別選在新北市。

劉禮娟表示，根據世衛組織統計，全世界有高達15億人有聽覺障礙的困擾，其中4.3億的人口需要輔具改善，而國內衛福部統計，有12萬多人領有聽障證明，但保守估計，至少有130萬人有聽覺的困擾。

劉禮娟引用美國聾盲作家海倫凱勒的話說，「視障因看不到而與事物隔絕；但聽障卻會因聽不到而與人隔絕。」，因聽覺障礙對人的影響更大，這次特別捐贈20台德國進口的助聽器，希望能幫助家境清寒的聽覺障礙者。