台北夏季旅展登場 新北館強打體驗式旅遊吸人潮
「2022台北國際夏季旅展」今天起在台北世貿一館登場，新北市觀光旅遊局表示，此次率領超過10家業者共同參展，除祭出旅宿、觀光工廠、行程等各式優惠，還將新北最夯的體驗式旅遊搬到旅展現場，邀請民眾疫後旅遊從新北出發。
觀旅局表示，新北館此次邀集10家以上新北市觀光旅遊代表性業者，除搭配暑假檔期及結合國旅振興，推出各種專屬優惠外，也因應近年興起體驗式旅遊風潮，現場每日有多場次熱門DIY體驗活動，強打之一包含石碇許家麵線，手工麵線體驗活動一直以來都是網路人氣遊程，首次移師到旅展現場免費體驗，現場家長帶著小孩挑戰麵線DIY後，紛紛興奮直呼：「超級有趣！有機會還要回訪體驗！」。
另外，吸引民眾踴躍參與的還有夏日消暑聖品石花凍體驗課程，北海岸旅遊必嚐美食之一的石花凍，在旅展現場就能免費體驗品嚐，好吃又好玩的活動也讓新北館人氣爆棚。
除了旅展的超殺住宿券優惠外，搭配「新北金好住」加碼抽獎活動，入住新北有機會抽中iPhone 14 Pro、Dyson空氣清淨機等大獎，還有「住房享買一晚送一晚/買一房送一房」、「雙人房升等家庭房」、「指定餐飲套餐/商品買一送一」等優惠方案，也帶動旅展旅宿業者業績大大提升，順勢搶攻疫情後的旅遊旺季。
暑假檔期優惠，首推淡水福容飯店美食饗樂一日遊，8月份凡一位大人帶一位兒童享用「田園自助百匯晚餐」，即免費招待300坪室內親子體能館門票一張（價值499元）。配合淡水漁人舞台活動期間，自助式下午茶及晚餐同步推出「四人同行一人免費」，今夏出遊特別推薦，搭乘全台唯一海岸景觀敞篷巴士金包里號，以不一樣的視角遊北海岸，原價988元第二位半價，吃喝玩樂一次滿足。
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